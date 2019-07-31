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31/07/2019 09:34

【企業盈警】中生科技（８０３７）料中期虧損增至最少３３００萬

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國生物科技（０８０３７）發盈警，預期截至今年６月底六
個月中期期間，將會錄得不少於３３００萬元的虧損淨額，而上年同期則錄得虧損淨額約２８３
４﹒５萬元。
　　虧損淨額增加主要由於員工成本以及研究和開發成本增加，導致行政開支增加；及醫學實驗
室檢測及健康檢查服務之原材料、員工成本及其他直接成本有所增加，導致毛利減少。
　　該集團期八月中公布中期業績。（ｊｔ）

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