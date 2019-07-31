【企業盈警】ＤＯＭＩＮＡＴＥ（８５３７）料季度虧損約１８０萬

《經濟通通訊社３１日專訊》ＤＯＭＩＮＡＴＥ ＧＰ（０８５３７）發盈警，預期截至今

年六月底止三個月的季度業績，錄得虧損約１８０萬元，而上年同期錄得溢利約１９０萬元。

虧損主要由於近期全球及本地經濟及社會不確定性所產生的疲弱市場表現，令收益及毛利減

少；一間零售店於今年６月因翻新而暫時停止營業；及公司股份於上市後而產生的法律及專業費

用以及其他費用增加令一般行政開支增加。

該集團將於８月１５日或之前刊發第一季度業績。（ｊｔ）

