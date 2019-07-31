  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2019 09:22

中美貿談陷困局，港股低開２１５點報２７９３１，國指跌９７點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國官員昨日（３０日）於上海和平飯店出席晚宴，今日則在
西郊賓館進行正式經貿磋商。亞洲股市方面今早普遍低開低走，日經跌１５９點，首爾指數跌４
點。港股方面在期指結算日後隨即失守二萬八關口，低開２１５點，其中吉利（００１７５）及
申洲國際（０２３１３）低開逾２％，另外友邦（０１２９９）再跌１﹒７％，內房股及本地地
產股跌勢明顯。
　　內地官方今早公布，７月製造業ＰＭＩ升至４９﹒７％勝預期，仍處收縮區「１
　　恆生指數開報２７９３１點，跌２１５點或跌０﹒７６％，主板成交１２﹒０７億元。國企
指數報１０７２０點，跌９７點或跌０﹒９０％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３１％，報６３﹒６元；港交所（００３８８）跌
０﹒９％，報２６４元；騰訊（００７００）跌１﹒１３％，報３６９元；中移動
（００９４１）跌０﹒９６％，報６６﹒８５元；友邦保險跌１﹒７％，報８１﹒１５元。
　　
　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　１２﹒１０元　　　跌２﹒２６％
　　申洲國際（０２３１３）　　１１１﹒２０元　　　跌２﹒０３％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３３﹒７５元　　　跌１﹒７５％
　　友邦保險（０１２９９）　　　８１﹒１５元　　　跌１﹒７０％
　　恆安國際（０１０４４）　　　５８﹒６０元　　　跌１﹒６８％
　　中海油　（００８８３）　　　１２﹒９０元　　　跌１﹒６８％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１０﹒７２元　　　跌１﹒４７％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　９２﹒３５元　　　跌１﹒４４％
　　中信股份（００２６７）　　　１０﹒２６元　　　跌１﹒３５％
　　恆隆地產（００１０１）　　　１８﹒４０元　　　跌１﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態31/07/2019
Beyond Meat現股東擬售股 上市僅3個月
生財有道30/07/2019
基建至上 中國鐵建乘順風車
生財有道30/07/2019
死都有價值 福壽園服務行先
剖析天下30/07/2019
硬漢約翰遜登大統 開出10月脫歐「空頭支票」
剖析天下30/07/2019
美國經濟擴長周期 壽終正寢？
生財有道30/07/2019
《開市GoodMorning》溫傑：友邦80元可吸作中線部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金