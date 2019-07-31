中美貿談陷困局，港股低開２１５點報２７９３１，國指跌９７點

《經濟通通訊社３１日專訊》美國官員昨日（３０日）於上海和平飯店出席晚宴，今日則在

西郊賓館進行正式經貿磋商。亞洲股市方面今早普遍低開低走，日經跌１５９點，首爾指數跌４

點。港股方面在期指結算日後隨即失守二萬八關口，低開２１５點，其中吉利（００１７５）及

申洲國際（０２３１３）低開逾２％，另外友邦（０１２９９）再跌１﹒７％，內房股及本地地

產股跌勢明顯。

內地官方今早公布，７月製造業ＰＭＩ升至４９﹒７％勝預期，仍處收縮區「１

恆生指數開報２７９３１點，跌２１５點或跌０﹒７６％，主板成交１２﹒０７億元。國企

指數報１０７２０點，跌９７點或跌０﹒９０％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３１％，報６３﹒６元；港交所（００３８８）跌

０﹒９％，報２６４元；騰訊（００７００）跌１﹒１３％，報３６９元；中移動

（００９４１）跌０﹒９６％，報６６﹒８５元；友邦保險跌１﹒７％，報８１﹒１５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １２﹒１０元 跌２﹒２６％

申洲國際（０２３１３） １１１﹒２０元 跌２﹒０３％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒７５元 跌１﹒７５％

友邦保險（０１２９９） ８１﹒１５元 跌１﹒７０％

恆安國際（０１０４４） ５８﹒６０元 跌１﹒６８％

中海油 （００８８３） １２﹒９０元 跌１﹒６８％

碧桂園 （０２００７） １０﹒７２元 跌１﹒４７％

舜宇光學（０２３８２） ９２﹒３５元 跌１﹒４４％

中信股份（００２６７） １０﹒２６元 跌１﹒３５％

恆隆地產（００１０１） １８﹒４０元 跌１﹒２９％

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