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即市新聞

31/07/2019 15:12

《盤後部署》港股三角旗形走勢已破，約２７６００點見支持

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統特朗普再向中國發出警告，指若明年大選連任後始達
成協議，中國只會得到一份更差的貿易協議，令市場擔心中美貿易談判難有共識，美股隔晚
（３０日）全線收跌。
　　港股期結日後急挫，今日連失五十天線（約２７９７６）及二萬八關。今早港股低開
２１５點報２７９３１，隨後中國公布的７月官方製造業ＰＭＩ數據，雖略勝市場預期的
４９﹒６至４９﹒７，惟仍處於５０榮枯線以下，拖累港股跌幅擴大，曾最多挫４４５點，低見
２７７０１點。其後部份本地地產股見資金走入，令港股跌幅略見收窄。本港於下午１：４０分
改發８號颱風訊號，港股提早收市，最終收報２７７７７，跌３６８點或跌１﹒３１％。主板成
交６０２﹒９８億元。國企指數報１０６７５，跌１４３點或跌１﹒３２％。
　　
＊美股盈利表現強勢，惟Ａ股增長放緩港股走勢偏淡＊
　　
　　美股踏入業績期表現普遍向好，有數據顯示，逾一半標指成份股已發布了第二季度業績，其
中７５﹒９％的獲利超過分析師預期。另外，高盛最新發表研究報告，隨著聯儲局貨幣政策轉變
，相信標指年底可較原先目標再升１００點至３１００點。近日聯儲局前主席耶倫亦表示支持聯
儲局減息０﹒２５厘，似乎美國今晚減息已成定局。
　　另一方面，同樣牽引港股走勢的Ａ股，上半年盈利表現則較去年放緩，據《彭博》數據顯示
，逾１６００家已披露或預告的公司中，盈轉虧及虧損增加的上市公司佔比有四成，為
２０１６年以來最差的半年度表現，而去年同期３５００家Ａ股上司的公司，盈利惡化的公司佔
比有三成半。
　　隨著美國股市持續強勢，相信資金會繼續走入當地。加上Ａ股增長勢頭減弱，預期港股短期
走勢偏淡。

＊港股失上升軌，連續三日低收保歷加通道中軸之下＊
　　
　　中美貿談繼續在上海舉行，美國總統特朗普此前抨擊中國不購買美國農產品，並表示雙方要
麼達成最佳協議，否則寧可無協議。另一方面，白宮官員表示特朗普將出訪蒙古，並投資該國稀
土開採，令早前市場認為中國可透過限制稀土出口以制衡美國的策略失效。特朗普亦表示尋求與
巴西達成自由貿易協議，據知巴西自中美貿戰爆發以來，已成為中國最大大豆出口國，今次特朗
普一行或有再拉攏其他國家鉗制中國的意圖。
　　現時港股自５月底開始築起的三角旗形走勢已破，今日收市更跌穿二萬八關，於本周一
（２９日）亦同時失守七月中以來形成的上升軌，連續三日低收於保歷加通道中軸之下，顯示恆
指短期似乎仍有向下的跡象，短期或需回補上月１８至１９日的上升裂口，暫以該裂口底部
（約２７５８４）的位置見支持。（ｓｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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