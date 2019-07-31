《經濟通通訊社３１日專訊》蘋果公司公布截至６月底止第三季度業績，期內收入增長１％
至５３８億美元，而每股盈利下降７％報２﹒１８美元，均比市場預期為高。另外，蘋果公司對
第四銷售預測超越市場，該公司行政總裁庫克表示，大中華區表現顯著改善，推動業績增長。
蘋果在華銷售季度在華銷售額下滑４％至９１﹒６億美元，惟比第二季跌幅２２％已大收窄
。
業績公布後，蘋果盤後股價急升逾４％報２１８﹒１３美元。（ｅｃ）
31/07/2019 08:19
《外企業績》蘋果公司季度業績勝預期，盤後股價升逾４％
《經濟通通訊社３１日專訊》蘋果公司公布截至６月底止第三季度業績，期內收入增長１％
至５３８億美元，而每股盈利下降７％報２﹒１８美元，均比市場預期為高。另外，蘋果公司對
第四銷售預測超越市場，該公司行政總裁庫克表示，大中華區表現顯著改善，推動業績增長。
蘋果在華銷售季度在華銷售額下滑４％至９１﹒６億美元，惟比第二季跌幅２２％已大收窄
。
業績公布後，蘋果盤後股價急升逾４％報２１８﹒１３美元。（ｅｃ）
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