《經濟通通訊社３１日專訊》南韓聯合參謀本部公布，北韓當地時間今早清晨，發射多枚不
明飛行物體。據報是短程彈道導彈。
聯合參謀本部指，北韓發射的多枚不明飛行物體，是由北韓咸鏡南道虎島半島一帶，向東海
方向發射１南韓方面保持戒備狀態。
美韓軍演在即之際，北韓上星期四（２５日）曾試射兩枚短程彈道導彈。（ｅｃ）
31/07/2019 08:29
【朝鮮局勢】南韓官方：北韓清晨發射多枚不明飛行物體
《經濟通通訊社３１日專訊》南韓聯合參謀本部公布，北韓當地時間今早清晨，發射多枚不
明飛行物體。據報是短程彈道導彈。
聯合參謀本部指，北韓發射的多枚不明飛行物體，是由北韓咸鏡南道虎島半島一帶，向東海
方向發射１南韓方面保持戒備狀態。
美韓軍演在即之際，北韓上星期四（２５日）曾試射兩枚短程彈道導彈。（ｅｃ）
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