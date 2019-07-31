《經濟通通訊社３１日專訊》美國一名高級官員對外電表示，美國已敦促南韓和日本考慮就
雙方嚴重外交爭議簽下「中止協議」，為兩國爭取磋商爭取時間。據報日本可能最快本周五
（２日）決定將南韓從貿易限制最低的「白名單」中剔除。另外，美國國務卿蓬佩奧預計周四（
１日）在曼谷舉行的地區會議上與日韓外長會晤。
日本本月稍早收緊對一些高科技材料對南韓出口的限制，雙方關係惡化。（ｅｃ）
31/07/2019 08:46
【國際要聞】美國敦促韓日簽定「中止協議」，爭取磋商時間
《經濟通通訊社３１日專訊》美國一名高級官員對外電表示，美國已敦促南韓和日本考慮就
雙方嚴重外交爭議簽下「中止協議」，為兩國爭取磋商爭取時間。據報日本可能最快本周五
（２日）決定將南韓從貿易限制最低的「白名單」中剔除。另外，美國國務卿蓬佩奧預計周四（
１日）在曼谷舉行的地區會議上與日韓外長會晤。
日本本月稍早收緊對一些高科技材料對南韓出口的限制，雙方關係惡化。（ｅｃ）
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