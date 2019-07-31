【華為風波】美商務部長：或下周決定是否容許企業向華為出售產品

《經濟通通訊社３１日專訊》美國商務部長羅斯表示，政府可能下周回覆企業，有關向中國

華為出售產品發出特別許可。羅斯表示，至今收到超過５０份申請，估計將會收到更多。

美國政府將華為列入實體清單，若美國企業要同華為做生意，需要申請特別許可。（ｅｃ）

