《外企業績》ＡＭＤ今季收入預期令市場失望，盤後股價跌逾４％

《經濟通通訊社３１日專訊》美國晶片製造商ＡＭＤ公布第２季度盈利３５００萬美元跌近

近７０％，扣除特殊項目後每股盈利８美仙，符合市場預期；而季度收入下跌近１３％至

１５﹒３億美元仍優於市場預期。然而，ＡＭＤ預計今季銷售額約１８億美元令市場失望，受到

遊戲機晶片需求減少影響。

ＡＭＤ盤後股價跌４﹒１％報３２﹒４８美元。（ｅｃ）

