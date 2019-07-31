《經濟通通訊社３１日專訊》美國晶片製造商ＡＭＤ公布第２季度盈利３５００萬美元跌近
近７０％，扣除特殊項目後每股盈利８美仙，符合市場預期；而季度收入下跌近１３％至
１５﹒３億美元仍優於市場預期。然而，ＡＭＤ預計今季銷售額約１８億美元令市場失望，受到
遊戲機晶片需求減少影響。
ＡＭＤ盤後股價跌４﹒１％報３２﹒４８美元。（ｅｃ）
31/07/2019 08:55
《外企業績》ＡＭＤ今季收入預期令市場失望，盤後股價跌逾４％
《經濟通通訊社３１日專訊》美國晶片製造商ＡＭＤ公布第２季度盈利３５００萬美元跌近
近７０％，扣除特殊項目後每股盈利８美仙，符合市場預期；而季度收入下跌近１３％至
１５﹒３億美元仍優於市場預期。然而，ＡＭＤ預計今季銷售額約１８億美元令市場失望，受到
遊戲機晶片需求減少影響。
ＡＭＤ盤後股價跌４﹒１％報３２﹒４８美元。（ｅｃ）
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