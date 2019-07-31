《經濟通通訊社３１日專訊》鐵貨（０１０２９）公布，儘管集團營運表現符合預期，但由
於去年年尾資產減值回撥導致折舊開支較高，集團預料上半年錄得較高淨虧損。
另外，導致公司錄得淨虧損的原因包括：來自Ｇａｚｐｒｏｍｂａｎｋ及
Ｐｅｔｒｏｐａｖｌｏｖｓｋ貸款相關的利率較高，財務開支增加；以及主要由於俄羅斯盧布升
值導致外匯虧損；此外，集團與將予攤銷工商銀行貸款有關的未攤銷借款成本約為１１００萬美
元。
有關集團上半年之業績，將於８月底前刊發。（ｕｌ）
31/07/2019 09:06
【企業盈警】鐵貨（１０２９）料半年錄較高淨虧損，折舊開支影響
《經濟通通訊社３１日專訊》鐵貨（０１０２９）公布，儘管集團營運表現符合預期，但由
於去年年尾資產減值回撥導致折舊開支較高，集團預料上半年錄得較高淨虧損。
另外，導致公司錄得淨虧損的原因包括：來自Ｇａｚｐｒｏｍｂａｎｋ及
Ｐｅｔｒｏｐａｖｌｏｖｓｋ貸款相關的利率較高，財務開支增加；以及主要由於俄羅斯盧布升
值導致外匯虧損；此外，集團與將予攤銷工商銀行貸款有關的未攤銷借款成本約為１１００萬美
元。
有關集團上半年之業績，將於８月底前刊發。（ｕｌ）
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