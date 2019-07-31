【月結－翻身未成】港股７月跌７６４點，８月業績期成大市風向



《經濟通通訊社記者李皆穎、徐曉瑩３１日報道》港股７月份先高後低，受市場對聯儲局議

息預期的變化影響，加上本港政治因素不穩，失守二萬八關，創一個多月以來的低位，「五窮月

」後６月雖然反彈，惟７月翻身未成。



＊港股７月份最後交易日失守二萬八關及５０天線＊



港股７月份首個星期，由於市場對月底聯儲局議息意見分歧，港股依然能穩守２８７００點

水平，而一度高見２９００７。惟次周市埸觀望聯儲局主席鮑威爾講話，加上市場對儲減息半厘

的預期降溫，幸中美貿易代表通電話稱將繼續就解決貿易問題進行談判，港股稍為回暖，但單周

仍下挫３０３點。第三周內地公布第二季ＧＤＰ數據符合市場逾期，全周恆指升２９３點。第四

周後段表現持續牛皮，由於聯儲局官員對減息決定及幅度有保留，加上部分資金流入上海剛開鑼

的科創板，導致港股下挫，及後亦失去方向，成交縮減，當周恆指累跌３６７點，但仍企穩

２８０００點。

本周因港府修訂《逃犯條例》而觸發一連串示威活動，影響本地零售消費氣氛，使本地地產

股、多隻經營本地商場的房託基金全線急挫，本周港股成交低迷，並於二萬八關口上落，今早再

度失守關口其失守５０天線（２７９７５點），而今日下午因颱風關系而提早收市，收報

２７７７７點，跌３６８點或１﹒３５％，成交額６０２﹒９７億元。國企指數收報１０６７５

點，跌１４３點或１﹒３２％

總結本月，恆指在２７７０１至２９００７之間波動，累積跌幅７６４點或２﹒６８％。

國指整個月份在１０６３２至１１０４２之間上落，累積跌幅２０６點或１﹒９０％。





今年７月大市似乎「翻身」表現不足，恆指整月表現牛皮，志昇証券研究部董事麥嘉嘉對

《經濟通通訊社》表示，投資者一早預料美聯儲局只減息四分一厘，因此港股已經一早炒起，相

信聯儲局公布減息之後，對大市影響影響不大，但重點是會後聲明，成為第三、四季美國經濟及

減息走向的指標，目前市場預期今年內還會減息多四分三厘，即可能減多兩至三次。

麥嘉嘉認為，各地央行開始提早減息，是反映中美貿易戰所產生的經濟下滑因素，因此減息

舉動屬一種「防滑劑」（防止經濟下滑），相信歐洲央行新任行長拉加德上任後，歐洲有機會再

現寬鬆貨幣政策。

港股方面，她認為投資者繼續會以審慎態度為主，隨著踏入８月份，多間上市公司公布中期

業績，相信大市會變得波動。她留意到上市公司發出盈警多過盈喜，表示今年首季業績穩定，但

次季業績開始反映出中美貿易戰所影響的因素，而與中美貿易有關的相關股份次季受影響較大，

預計藍籌股走勢波動下，８月份港股料在２７０００點至２９５００點之間上落。



＊黃偉康：８月港股還看政治氣氛，整體仍可樂觀＊



安里主席兼行政總裁黃偉康則認為，現在港股走勢反映投資者對經濟前景信心問題。他對

《經濟通通訊社》表示，聯儲局減息不會突然令投資信心增加，而且香港是否會即時跟隨美國減

息又是另一問題，因之前美國加息時香港沒有完全跟隨，因此，減息對港股、投資市場來說影響

不會太大。

他覺得香港政治氛圍比較差，但仍有轉機。他表示，部分人士提出的五大訴求，未必每個人

都認同，但在部分訴求似乎形成共識可以做到。

他指出，政府現時回應得相當緩慢的原因，有可能是在等待中央的指示，而周一（２９日）

國務院港澳辦記者招待會言論雖然沒有驚喜，但起碼沒有令事情惡化，同時反映到中央亦比較重

視香港的情況。他預期，８月初至月中，特區政府對事件的反應可能會較為迅速，包括回應獨立

調查委員會等事宜。他續指出，若事情能夠落實的話，相信能令香港政治氣候有所緩和，故８月

中市埸氣氛會較為樂觀。他預料，恆指８月將在２８０００至２８８００點之間上落。

