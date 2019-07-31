【月結－翻身未成】專家指騰訊業績後炒得過，港鐵待再回落才買入

《經濟通通訊社記者李皆穎、徐曉瑩３１日報道》港股７月份大市波幅只有千三點不算太大

，踏入８月份，投資者應該如何部署？兩位專家同樣看好騰訊（００７００）表現，若果８月中

公布中期業績不太差的話，可繼續炒上；但對近期股價波動的港交所（００３８８）及港鐵

（０００６６）則看法略有不同。



＊騰訊中期業績仍看高一線＊



對於騰訊應如何部署，安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通計社》表示，美股早前走兩

極化，傳統股也沒有力上升，但他認為，美國納斯達克指數仍有機會上９０００點，由於納指主

要以科技股作為成分股，所以納指表現造好的話，亦會帶動騰訊股價上揚。他認為，騰訊近來的

走勢強，相信未來會與全球有更多相關企業合作，這些亦可為它的估值帶來提升作用，只要騰訊

８月出業績不是太差的話，股價有機會上升至３８５元。他建議投資者，當騰訊有機會回吐至

３６４元與３６８元之間便可買入，目標價為３８５元。

志昇証券研究部董事麥嘉嘉對《經濟通通計社》表示，騰訊宣布與任天堂的多方面合作，遊

戲業人士雖然看高一線，但騰訊股價未有太大突破，目前市場觀望８月中公布中期業績。她預料

騰訊遊戲收入有兩成增長，廣告收入有兩至三成增長，金融科技有四成半至五成半增長，相信第

二季業績不會太差。但值得關注的是，騰訊下半年手遊業務的擴張情況，由於今年上半年手遊收

入於第二季開始入帳，相信第三、四季將可明確反映在業績上。另外，有傳內地遊戲審批速度將

會開始放慢，對騰訊下半年股價都有明顯影響。她相信，騰訊股價短期頂部會在３８０至４００

元之間，底部會在３４０元至３６０元左右。她列出上述四個價位，主要因為騰訊屬於一隻「動

量股」，股價波幅相對較大，所以有較多價位讓投資者參考。



＊港交所後市專家看法不一＊



港股今年上半年日均成交較去年同期下挫，投資者憂慮究竟會否影響港交所之交易收入，從

而影響業績表現，麥嘉嘉認為，港交所股價相對地硬淨，縱使交易收入下跌而拖累股價表現，相

信跌幅也不會太大，原因是投資者憧憬Ａ股期貨下半年在港開展，加上阿里巴巴下半年來港上市

，相信對港交所都有正面作用。好預期，下半年港交所有機會繼續炒上落波幅，預計區間會在２

４０元至２８０元之間，投資者可等低位買入。

黃偉康則認為，港股成交收窄對港交所有一定有影響，雖然大型個股百威亞太

（０１８７６）擱置在港上市計劃，但大家仍然憧憬阿里巴巴下半年來港上市。因為即使市埸得

知百威亞太打退堂鼓，港交所的調整幅度亦不算太多。他預料，港交所有機會在８月中業績公布

後，會有進一步的回落，但相信在２６０元上會有支持，他建議投資者見股價跌穿２６０元考慮

買入，目標價為２８０元。



＊港鐵現價過高待回落才買＊



近期港鐵遭大摩降評級，由「與大市同步」下調至「減持」，黃偉康對此感到莫名其妙，亦

表示投資者無需太擔心，因為港鐵是本港股本回報率（ＲＯＥ）有１０％的公司之一，而香港的

交通網超過５０％亦是屬於港鐵，其公共交通戴客量能為港鐵帶來穩定收益，現金流充足不天致

影響派息。他建議投資者，當股價在５０天線附近（約５２元）可吸納，目標價為５５元。

麥嘉嘉指出，除了鐵路建設開支增加因素之外，近期本港政治因素亦對港鐵帶來影響，除了

鐵路收入外，港鐵另外重要的地產收入亦會受拖累，由於近期本港地產明顯回吐，因此港鐵股價

亦會跟隨本港地產回調。考慮到港鐵近期回吐，她建議可待其回調至５０元左右開始分段吸納，

而購買港鐵股份應以中長線目標為主，相信股價頂位會在５５元左右。

另外，麥嘉嘉認為，現時中資公用相對地較穩陣，因受中美貿易戰的影響較少，她推介粵海

投資（００２７０），該股於內地經營水務行業，業務性質穩定，今年五到七月份股價表現跑贏

大市，可考慮待股價回至１６元開始收集，預料短期頂部會在１７﹒５元左右。

