《古臣周記－古臣》本地外圍錢莊盈利造好，大象中期成績可期待？

《古臣周記》米字國「脫歐」嗰邊又有新消息，早前大熱嘅約翰遜成功坐上首相之位，並揚

言舊「脫歐」協議「已死」，要再度同歐盟重啟談判，令「硬脫歐」風險又再激增，英鎊呢個星

期已經有即時反應，跌到落二十八個月低位。之前已經有大行警告，約翰遜上台會令英鎊兌美金

可能跌到１﹒２水平，兌港紙就去到９﹒３算！睇現時呢個勢，如果脫歐去向持續唔明朗，要去

到呢個位都唔係無可能。不過，阿臣都仲記得今年３月份嗰陣，當地國會否決「無協議脫歐」嘅

決定，所以啊，唔知呢位「脫歐」操盤手之後會點拆局呢？



＊花旗國五大銀行季賺創新紀錄＊



講脫歐都會諗到長和系一眾魚毛，不過前幾期阿臣都講過一次囉，不如借新任米字國首相上

位，講吓將會喺下周一（８月５日）公布中期業績嘅大象（００００５）啦！其實有留意大象成

績表嘅缸友都知，米字國業務對佢盈利佔比唔係最大，最大嘅佔比仍然係香江等亞洲地區，所以

我哋先睇吓最近星展喺香江嘅成績先，或者可以得到一啲啟示。撇除上年出售物業收益，星展香

江上半年純利按年就增長１３巴仙至４４億，創咗新高！而且即使喺中美貿易戰陰霾下，期內貸

款額增長仲有６巴仙，淨利息收入上升１６巴仙到５７億，就咁睇大象今次份成績應該唔差啦？

或者再睇埋外圍，之前率先公布業績嘅花旗國銀行佬都有唔錯嘅成績，五大銀行入邊上季盈

利創紀錄，首次突破３００億美金，佢地就話成績咁好，好大程度都歸功於傳統貸款業務因為利

率上升而獲益，及當地低貸款利息同失業率，提振花旗國民消費，都令佢哋零售部門有好成績，

其中花旗錢莊就創出自２０１３年以嚟最好嘅第二季度表現。就咁睇似乎今次大象真係會再有好

成績啦掛？



＊羅兵咸警告大象業績有隱憂？＊



高佬最新一份報告就話，今次大象第二季收入會有半成增長，比「孖屐」預期嘅２巴仙為高

，而打後去到２０２１年整體收入將有３巴仙至４巴仙嘅增長，維持佢「買貨」評級同「他屐」

７９銀。另外，報告亦講到，大象早前意外首季有Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｊａｗｓ（收入增長率高

於支出增長率）嘅情況會繼續去年第二季。

不過，講開Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｊａｗｓ，今個月《彭博》一篇報道就引述大象核數師羅兵

咸喺五個月前發表嘅年報大造文章，究竟講咗啲咩呢？羅兵咸就話正因為大象太過重視要達到

Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｊａｗｓ嘅目標，所以唔排除會可能出現刻意造數嘅情況，因為營收變動同

相關目標有住好敏感嘅關係。不過，缸友聽到呢度又唔使太驚嘅，因為暫時未有證據證明相關情

況已經出現。事實上，相關嘅警告都唔係首次，喺兩年前嘅年報都出現過類似嘅論調。

近年大象一直透過裁減人手嚟達到相關目標，Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｊａｗｓ呢個目標，睇返

近三年除咗上年唔達標，２０１６到２０１７年都錄得Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｊａｗｓ。阿臣認為

缸友可以先留意今個星期四（８月１號）渣打（０２８８８）嘅表現如何，先作部署，若然渣打

成績唔錯，咪小注買手大象囉。現時睇大象幅圖就真係唔開胃嫁啦，開始築緊一條小型下降軌，

缸友睇吓佢會唔會喺６３銀可以有個支持就考慮買入一注，若果今次呢份成績符合「孖屐」預期

，加上現時息率有逾六厘，又有可能會公布新一輪回購計劃，阿臣諗股價應該有一定防守性嘅。



＊恆指穿二萬八或試２７５８４＊



恆指小型頭肩頂形態之前被破，不過睇遠啲，其實恆指自５月底開始原來築緊「三角形走勢

」，上升及下降線匯合，反映正靜待突破，終於喺星期一（２９日）以本地政治唔明朗做借口，

跌破上升線嘅位置，仲穿埋二萬八關。唔少分析都講緊，其實聯儲局可能今個星期放完鴿後，「

孖屐」就會有調整，再睇下一個支持位應該係上月１８至１９日嘅上升裂口底部

（約２７５８４）？

個股方面，阿臣先喺星期一穿二萬八嗰日以１１﹒８６放一手金界（０３９１８）先，另一

手就等到派息之後先再作打算啦，之後就再睇今個中期有無咩平貨執啦。



表列截至７月３１日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １１﹒８４元 ２３６８０元

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一周買入╱賣出股份

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股份 每股作價 數量 計及手續費後金額 盈╱虧

（不計手續費）

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沽出：

金界 １１﹒８６元 ２０００股 ２３６６９元 ４４２０元

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股票市值 ： ２３６８０元

剩餘現金 ：１３６２５０元

組合淨值 ：１５９９３０元

組合本月收益表現：＋ ６﹒００％（截至上月底止組合淨值：１５０８７０元）

組合累計收益表現：＋５２﹒３１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

