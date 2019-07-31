《談國論企－黎偉成》工業生產提質加快增長抵貿戰

《談國論企》中國的規模以上工業增加值於２０１９年６月份環比由跌轉升，更保持不斷提

質的良性成長形態，屬相當難能可貴的表現，相信在一定程度抵銷美國單邊對華挑起的貿戰凡

１２個月的負面影響和壓力，有利於實體經濟維持穩中有進的發展。

來自中國國家統計局所發表的最新數據，全國規模以上工業增加值於２０１９年６月份同比

增長６﹒３％，不僅較５月份的５％環比上升１﹒３個百分點，和止住二連跌的同時，更是

２０１９年前６個月的增長第二高的月份；更重要的，是此數相對於美國尚未對中國輸美商品加

徵關稅的２０１８年６月份所增的６％，高０﹒３個百分點，是為頗不錯的新發展和表現。

再看工業生產於二季度的平均增幅６％，較一季度少增０﹒５個百分點，情況不用過份「憂

慮」，此因４、５月份的增長速度有頗為明顯的放緩所致，而此為特朗普威脅要對華輸美商品再

加徵關稅之困，但很快便在６月份有明顯「減壓」新象。

特別是工業戰略性新興產業增加值於２０１９年上半年同比增長７﹒７％，較整體規模以上

工業增加值所增的幅度要高１﹒７個百分點，其中高技術製造業增加值同比９％，較整體規模上

工業增加值的升幅多增整整３個百分點，而佔比１３﹒８％更比上年同期提高０﹒８個百分點，

新能源汽車及太陽能電池產量，同比分別出現高增３４﹒６％與２０﹒１％。

相比於２０１８年上半年，高技術產業製造業增加值同比增長１１﹒６％，比上年同期的

１３﹒１％升幅少增１﹒５個百分點，和裝備製造業升９﹒２％，更較２０１７年上半年所升的

１１﹒５％明顯少增２﹒３個百分點，而二者於整體全國規模以上工業增加值要分別高出的

４﹒９％與２﹒５％，也比上年同期分別所高出的６﹒２％及４﹒６％為低。此為特朗普去年已

開始重點打擊「中國製造２０２５」的其中主要項目，得加以扶持也。

轉差者，有工業機械人於２０１９年６月份的產量同比減少１１％，比上年同期所減的

７﹒２％有所擴大；和智能手機產量僅增０﹒３％，去年同期則減少５﹒１％。

綜合而言，以製造業為主的工業生產漸見改善，特別是頗不少工業戰戰性新興產業之高增長

，加上中國對美國的雙邊貿易「佔優」即：（１）對美國的出口於２０１９年１－６月份累計達

１﹒３５萬億元（人民幣．下同）的同比減少２﹒６％，較１－５月份１﹒０９萬億元所減的

３﹒２％少減０﹒６個百分點；（２）美貨輸華於２０１９年１－６月份累計３９９３﹒８億元

，同比減少的幅度持平於１－５月３３５２﹒７億元所減的２５﹒７％，此使（３）兩國雙邊貿

易總額於前６個月累計１﹒７５萬億元的同比減少９％。更重要者為（４）中國對美的貿易盈餘

於２０１９年前６個月累計達９５４９億元同比增長１２％，相對於前５個月７５０６﹒２億元

增１１﹒９％，前４個月５７０１﹒９萬元增１０﹒５％，可在另一個角度顯示美方對華所的貿

戰自損的程度，比損人更甚。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

