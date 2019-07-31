《中資異動》太保（２６０１）創逾１４個月高後，現回吐超過２％

《經濟通通訊社３１日專訊》中國太保（０２６０１）Ｈ股高見３４﹒６５元兼創逾１４個

月新高後，現價回吐２﹒１９％，報３３﹒５元；成交約１３６１萬股，涉資４﹒６２億元。

Ａ股（滬：６０１６０１）現價３８﹒８３元（人民幣．下同），跌１﹒８２％，成交

５﹒３７億元，涉及１３８２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３１﹒６７％。

太保昨日收市後發盈喜，預期截至６月３０日止中期淨利潤較去年同期淨利潤約８２﹒５４

億元增加約９６％，即約１６１﹒７８億元，而扣除非經常性損益的淨利潤較去年同期相關淨利

潤８２﹒１７億元增加約３８％，即約１１３﹒３９億元。

現時，恆生指數報２７８３１，下跌３１５點或下跌１﹒１２％，主板成交４６７﹒８１億

港元。國企指數報１０６９５，下跌１２２點或下跌１﹒１３％。

上證綜指報２９３４，下跌１８點或下跌０﹒６１％，成交９８６﹒０３億元。

深成指報９３３９，下跌５９點或下跌０﹒６３％，成交１１８４﹒７９億元。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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中國太平（００９６６） ２１﹒８０元 下跌１﹒８０％ ∥

∥

新華保險（０１３３６） ３９﹒３０元 下跌０﹒６３％ ∥

（滬：６０１３３６） ５６﹒１１元人幣 下跌０﹒８８％ ∥＋ ６２﹒１９％

∥

中國人保（０１３３９） ３﹒３２元 下跌０﹒６０％ ∥

（滬：６０１３１９） ９﹒１４元人幣 上升０﹒１１％ ∥＋２１２﹒７４％

∥

中再保 （０１５０８） １﹒３７元 上升０﹒７４％ ∥

∥

中國平安（０２３１８） ９３﹒６０元 下跌１﹒６３％ ∥

（滬：６０１３１８） ８８﹒４９元人幣 下跌１﹒６６％ ∥＋ ７﹒４０％

∥

中國財險（０２３２８） ９﹒４２元 下跌２﹒２８％ ∥

∥

中國人壽（０２６２８） ２０﹒２０元 下跌１﹒２２％ ∥

（滬：６０１６２８） ２９﹒９３元人幣 下跌１﹒４２％ ∥＋ ６８﹒３２％

∥

眾安在線（０６０６０） １７﹒８２元 下跌４﹒６０％ ∥

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

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