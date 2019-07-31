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即市新聞

31/07/2019 13:03

《中資異動》太保（２６０１）創逾１４個月高後，現回吐超過２％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國太保（０２６０１）Ｈ股高見３４﹒６５元兼創逾１４個
月新高後，現價回吐２﹒１９％，報３３﹒５元；成交約１３６１萬股，涉資４﹒６２億元。
　　Ａ股（滬：６０１６０１）現價３８﹒８３元（人民幣．下同），跌１﹒８２％，成交
５﹒３７億元，涉及１３８２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３１﹒６７％。
　　太保昨日收市後發盈喜，預期截至６月３０日止中期淨利潤較去年同期淨利潤約８２﹒５４
億元增加約９６％，即約１６１﹒７８億元，而扣除非經常性損益的淨利潤較去年同期相關淨利
潤８２﹒１７億元增加約３８％，即約１１３﹒３９億元。
　　現時，恆生指數報２７８３１，下跌３１５點或下跌１﹒１２％，主板成交４６７﹒８１億
港元。國企指數報１０６９５，下跌１２２點或下跌１﹒１３％。
　　上證綜指報２９３４，下跌１８點或下跌０﹒６１％，成交９８６﹒０３億元。
　　深成指報９３３９，下跌５９點或下跌０﹒６３％，成交１１８４﹒７９億元。

　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中國太平（００９６６）　　２１﹒８０元　　　　下跌１﹒８０％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　新華保險（０１３３６）　　３９﹒３０元　　　　下跌０﹒６３％　　∥
　　（滬：６０１３３６）　　５６﹒１１元人幣　　下跌０﹒８８％　　∥＋　６２﹒１９％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國人保（０１３３９）　　　３﹒３２元　　　　下跌０﹒６０％　　∥
　　（滬：６０１３１９）　　　９﹒１４元人幣　　上升０﹒１１％　　∥＋２１２﹒７４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中再保　（０１５０８）　　　１﹒３７元　　　　上升０﹒７４％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國平安（０２３１８）　　９３﹒６０元　　　　下跌１﹒６３％　　∥
　　（滬：６０１３１８）　　８８﹒４９元人幣　　下跌１﹒６６％　　∥＋　　７﹒４０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥　
　中國財險（０２３２８）　　　９﹒４２元　　　　下跌２﹒２８％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒２０元　　　　下跌１﹒２２％　　∥
　　（滬：６０１６２８）　　２９﹒９３元人幣　　下跌１﹒４２％　　∥＋　６８﹒３２％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　眾安在線（０６０６０）　　１７﹒８２元　　　　下跌４﹒６０％　　∥
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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