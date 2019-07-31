【駐京專電】東盟峰會將於９月２０日至２１日在廣西南寧舉行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國貿促會副會長盧鵬起在發布會表示，

本屆中國 東盟商務與投資峰會將於今年９月２０日至２１日在廣西南寧舉行。經與東盟各方協

商，本屆峰會以「共建一帶一路，共繪合作願景」為主題，今年峰會共舉辦１７場活動，包括８

場年會活動、９場專題活動。除了在南寧的年會活動外，還在全年其他時間在不同城市舉辦峰會

框架下各類專題活動。

