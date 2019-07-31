《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》廣西壯族自治區副主席楊晉柏表示，廣西
正在著力加快建設一批重大金融平台，打造金融綜合服務平台，加快建設面向東盟的國際金融大
數據中心，加快社會信用體系建設。著力建設金融集聚區重大工程，中銀（香港）東南亞業務營
運中心、交通銀行廣西分行及面向全國和香港的後台業務中心、國富人壽、國任保險等確定落戶
五象新區金融街。
31/07/2019 11:37
【駐京專電】廣西著力建設金融集聚區重大工程
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》廣西壯族自治區副主席楊晉柏表示，廣西
正在著力加快建設一批重大金融平台，打造金融綜合服務平台，加快建設面向東盟的國際金融大
數據中心，加快社會信用體系建設。著力建設金融集聚區重大工程，中銀（香港）東南亞業務營
運中心、交通銀行廣西分行及面向全國和香港的後台業務中心、國富人壽、國任保險等確定落戶
五象新區金融街。
|中國故事31/07/2019
港人投資大灣區劏舖：爛尾實錄
|國際動態31/07/2019
Beyond Meat現股東擬售股 上市僅3個月
|生財有道30/07/2019
基建至上 中國鐵建乘順風車
|生財有道30/07/2019
死都有價值 福壽園服務行先
|剖析天下30/07/2019
硬漢約翰遜登大統 開出10月脫歐「空頭支票」
|剖析天下30/07/2019
美國經濟擴長周期 壽終正寢？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰