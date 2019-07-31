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31/07/2019 11:37

【駐京專電】廣西著力建設金融集聚區重大工程

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》廣西壯族自治區副主席楊晉柏表示，廣西
正在著力加快建設一批重大金融平台，打造金融綜合服務平台，加快建設面向東盟的國際金融大
數據中心，加快社會信用體系建設。著力建設金融集聚區重大工程，中銀（香港）東南亞業務營
運中心、交通銀行廣西分行及面向全國和香港的後台業務中心、國富人壽、國任保險等確定落戶
五象新區金融街。

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