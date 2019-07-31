【駐滬專電】瑞銀：新能源車補貼退坡，但仍支持新能源公交車

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》瑞銀證券汽車行業分析師沈微今日在記者

會上表示，今年新能源車補貼政策於６月２５日實行，補貼退坡幅度很大，令上半年新能源車銷

量大幅上漲，顯示市場有搶購的動作，新能源車企在降本和銷售方面存在壓力。

不過，政策仍然支持新能源公交車，因為公交車公司還是會按照實際需求申報新能源車購買

，同時國家對於地方政府的考核中有關於新能源客車的要求。

目前中國有７０萬台公交車的保有量，其中５０％實現新能源化，未來還有逾３０萬量的滲

透率，這個市場增長還沒有結束。

