《午市前瞻》中美貿易談判前景不樂觀，港股８月向下機會高

《經濟通通訊社３１日專訊》美國財長努欽率領貿易代表團昨赴上海，與中方展開第十二輪

貿易談判，但隨著美國總統特朗普昨晚又放狠話，令形勢再度轉差。他表示，沒有跡象顯示中國

購買美國農產品，並警告若他成功連任，北京將會面臨更嚴厲的協議，甚至是無協議達成。在上

述消息影響下，港股今早低開２１５點報２７９３１點，失守２８０００點關口及５０天線

（２７９７６點），其後跌幅擴大，最多跌４４５點見２７７０１點。午收前曾收復部分失地，

跌幅收窄至２０６點見２７９３９點，市場觀望風暴因素下午是否休市，最終半日收報

２７８３３，跌３１３點或跌１﹒１１％，主板成交４６０﹒２０億元。

國企指數報１０６９３，跌１２４點或跌１﹒１５％。申洲國際（０２３１３）跌

４﹒１４％，報１０８﹒８元，為半日最大跌幅藍籌。

天文台宣布，預計下午２時正或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。港交所表示，若在開市期

間懸掛８號風球，股市將於風球懸掛後１５分鐘停市。若是在中午休市時間１２點至１點懸掛８

號風球，港股將於下午停市。

Ａ股方面，上證指數報２９３６，跌１５點或跌０﹒５３％，深證成指報９３４７，跌

５１點或跌０﹒５５％，兩市成交２１３７﹒８２億元人民幣。

重磅股受壓，匯控（００００５）跌０﹒５５％，報６３﹒４５元；騰訊（００７００）回

吐１﹒１８％，報３６８﹒８元；港交所（００３８８）滑０﹒９％，報２６４元；友邦（０１

２９９）連跌６日，今再挫１﹒７６％，報８１﹒１元；中移動（００９４１）軟０﹒５９％，

報６７﹒１元；建行（００９３９）走低１﹒３％，報６﹒０７元。



＊華為上半年收入增２３％，富智康揚近半成＊



華為上半年收入增加兩成三，而美國蘋果公司第三季度業績好過市場預期，但手機設備股走

勢各異。富智康（０２０３８）急漲４﹒８５％，報１﹒０８元；比亞迪電子（００２８５）飆

５﹒２１％，報１２﹒１２元；但舜宇光學（０２３８２）受中美貿談形勢拖累，軟１﹒２８％

，報９２﹒５元；瑞聲科技（０２０１８）亦跌１﹒８４％，報４２﹒６５元；丘鈦科技（０１

４７８）跌１﹒９４％，報７﹒６元。

汽車股全線下挫，匯證發表報告，下調多隻汽車股的評級，其中東風集團（００４８９）目

標價由８﹒９元下降至７元，投資評級由「買入」下調至「持有」，挫１﹒８％，報７﹒０９元

；廣汽（０２２３８）及長汽（０２３３３）投資評級同由「持有」下調至「減持」，其中廣汽

目標價更由９﹒１元削至５﹒４元，股價急跌３﹒３７％，報８﹒０３元；而長汽瀉

２﹒０３％，報５﹒３１元；而吉利汽車（００１７５）走低１﹒６２％，報１２﹒１８元。

中共中央政治局上日（３０日）召開會議，重申房子是用來住的、不是用來炒的定位，內房

股普遍受壓。世房（００８１３）跌２﹒０２％，報２１﹒８元；融創中國（０１９１８）跌３

﹒６３％，報３５﹒８元；中海外（００６８８）軟１﹒６３％，報２７﹒１５元；華潤置地（

０１１０９）挫１﹒１６％，報３３﹒９５元。



＊儲局一連兩日舉行議息會議，地產股個別發展＊



在美國聯儲局公布７月議息結果前夕，本地地產股個別發展。其中嘉里建設（００６８３）

挫２﹒３２％，報２９﹒４５元，暫八連跌兼八連陰累挫逾一成，創近兩個月低；長實

（０１１１３）跌２﹒０５％，報５９﹒８５元；但新世界（０００１７）半日由跌轉升，揚

０﹒３６％，報１１﹒１６元，為半日最佳表現藍籌。恆隆地產（００１０１）亦升

０﹒１１％，報１８﹒６６元。

水泥價格連續八周下滑，據數字水泥網最新統計，上週全國水泥市場價格按月小幅走低

０﹒１％，水泥股普遍偏軟，亞洲水泥（００７４３）瀉５﹒４９％，報１１﹒０２元；海螺水

泥（００９１４）跌１﹒５％，報４５﹒９５元；華潤水泥（０１３１３）軟０﹒９６％，報７

﹒１９元；中國建材（０３３２３）跌２﹒０９％，報７﹒０３元；西部水泥（０２２３３）滑

２﹒９％，報１﹒３４元。



＊黃偉豪﹕公用股未止跌，待再回落分段吸納＊



港股今日現回吐，早段一度跌逾４００點，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪接受《經濟

通通訊社》訪問時表示，大市今日低開主要受中美貿易談判局勢影響，因為隔晚美國總統特朗普

對此發表較為強硬的說話，其後跌勢加劇則與今日稍後或懸掛８號風球有關，因投資者憂慮中美

談判局勢轉差，倘若下午突然停市可能無法及時離場。

他表示，港股今日失守２８０００點關口，初步支持位在２５０天線即約２７６００點水平

。展望恆指８月份走勢，他預計向下的機會較大，因為８月業績期內會出現估值下調風險。加上

近日本地社會事件繼續發酵，連平日亦出現示威活動，影響投資者的信心，不排除下月恆指會下

試２７０００點。

手機設備股普遍走低，黃偉豪指，雖然蘋果業績較預期好，但細項業務分佈顯示，其

ｉＰｈｏｎｅ銷量仍然下跌，業績主要受服務增長帶動，加上貿易談判前景不樂觀，建議短期應

迴避該板塊。

另外，公用股受個別業績拖累，近日有受壓跡象。他認為，美國１０年期債息回穩，以公用

股作收息之用的吸引力變相下降，加上整體板塊在近月走勢較強，出現回吐亦屬正常。他建議待

大市再作回調時再分注吸納，作中長期部署；當中，他推薦煤氣（００００３），可在１７元以

下分段吸納。（ｙｋ）

