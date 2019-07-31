【本港樓市】東亞（０００２３）暫停承造菁雋樓花按揭申請

「龍床盤」屯門菁雋的按揭申請受關注，繼兩間大型銀行後，東亞銀行（０００２３）日前

亦公布暫時停止接收項目的樓花按揭新申請。

東亞回覆查詢指，該行就每個樓盤提供按揭時都會考慮一系列因素，現時已停止接受菁雋樓

花按揭新申請，但續為該盤提供現樓按揭服務，已提交的申請繼續處理。

計及３間銀行相繼停收該盤樓花按揭申請，意味現時僅餘創興銀行（０１１１１）尚可接受

相關申請。《香港經濟日報》

