【大灣區】金發局：港私人財管業蓬勃，灣區帶來新機遇

《經濟通通訊社３１日專訊》金融發展局行政總監許正宇撰文指，香港擁有資金流動自由、

投資產品多元化和作為國際金融中心的戰略定位等優勢，一直以來吸引不少私人財富管理經理及

高資產淨值人士。

隨著粵港澳大灣區規劃綱要推出，加上科技應用日漸普及，如日益精良的機械人投資顧問及

ＡＩ人工智能技術，將為香港的財富管理業務帶來新機遇。（ｈｌ）

