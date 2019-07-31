《經濟通通訊社３１日專訊》天文台表示，過去數小時，位於南海北部的熱帶風暴韋帕採取
較偏北路徑移動。按照現時預測路徑，韋帕今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近
本港，在香港西南３００公里左右掠過。
預料下午本港風力會有所增強，天文台會在中午至下午２時考慮改發八號烈風或暴風信號。
（ｈｌ）
31/07/2019 09:50
天文台：會在中午至下午２時考慮改發八號烈風或暴風信號
《經濟通通訊社３１日專訊》天文台表示，過去數小時，位於南海北部的熱帶風暴韋帕採取
較偏北路徑移動。按照現時預測路徑，韋帕今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近
本港，在香港西南３００公里左右掠過。
預料下午本港風力會有所增強，天文台會在中午至下午２時考慮改發八號烈風或暴風信號。
（ｈｌ）
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