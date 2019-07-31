【企業盈警】新晨動力（１１４８）料中期少賺４５％，因需求疲弱

《經濟通通訊社３１日專訊》新晨動力（０１１４８）發盈警，料截至今年６月底止中期少

賺約４５％，主要因中國之汽車需求仍然疲弱，尤以低端消費市場為甚，導致發動機銷售下跌；

及收取之政府補貼減少。（ｈｌ）

