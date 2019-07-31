【企業盈警】粵海置地（０１２４）料中期盈轉虧不逾３９００萬元

《經濟通通訊社３１日專訊》粵海置地（００１２４）發盈警，料截至今年６月底止中期盈

轉虧，虧損不逾３９００萬元。主要因今年上半年無就該物業項目錄得任何土地增值稅回撥，及

金融資產的利息收入及收益較上年同期減少。（ｈｌ）

