  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2019 12:34

【企業盈喜】興科蓉醫藥（６８３３）中期虧轉盈賺不逾２千萬人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）發盈喜，料中期虧轉盈，賺約
１０００萬至２０００萬元人民幣。主要因素包括在國內醫藥行業執行「兩票制」的過去兩年，
集團已完成了對銷售渠道及營銷網絡的重建及重新開發，因此集團於本期間的銷售及經銷開支較
同期減少；及鑒於集團已償還於同期存在的計息銀行借款，故本期間的財務成本較同期減少。
（ｈｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS31/07/2019
【FOCUS】「地產馬」復出無期 拒大放水為明年「留力」?
生財有道31/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇90元水平短線吸納
中國故事31/07/2019
【政策解讀】政治局會議分析：樓市調控更嚴格 促消費部署更具體
中國故事31/07/2019
【京城近觀】自媒體變身「電商＋實體店」的「一條」
中國故事31/07/2019
港人投資大灣區劏舖：爛尾實錄
國際動態31/07/2019
Beyond Meat現股東擬售股 上市僅3個月
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金