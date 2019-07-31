【企業盈喜】興科蓉醫藥（６８３３）中期虧轉盈賺不逾２千萬人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）發盈喜，料中期虧轉盈，賺約

１０００萬至２０００萬元人民幣。主要因素包括在國內醫藥行業執行「兩票制」的過去兩年，

集團已完成了對銷售渠道及營銷網絡的重建及重新開發，因此集團於本期間的銷售及經銷開支較

同期減少；及鑒於集團已償還於同期存在的計息銀行借款，故本期間的財務成本較同期減少。

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