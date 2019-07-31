《經濟通通訊社３１日專訊》瑞港建設（０６８１６）發盈警，料截至今年６月底止中期少
賺不少於７０％，主要因集團於澳門的進行中項目進度因項目業主更改工程設計（其不屬集團可
控制及負責範圍）導致延誤，引致海事建築工程收入減少；及於巴基斯坦的租賃業務的租賃合約
於今年中期?屆滿，導致船舶及設備使用量於期?減少而令租賃收入下降。（ｈｌ）
31/07/2019 12:41
【企業盈警】瑞港建設（６８１６）料中期少賺不少於７０％
《經濟通通訊社３１日專訊》瑞港建設（０６８１６）發盈警，料截至今年６月底止中期少
賺不少於７０％，主要因集團於澳門的進行中項目進度因項目業主更改工程設計（其不屬集團可
控制及負責範圍）導致延誤，引致海事建築工程收入減少；及於巴基斯坦的租賃業務的租賃合約
於今年中期?屆滿，導致船舶及設備使用量於期?減少而令租賃收入下降。（ｈｌ）
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