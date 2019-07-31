【企業盈喜】中華燃氣（０８２４６）料中期純利增加

《經濟通通訊社３１日專訊》中華燃氣（０８２４６）宣布，預期截至今年６月３０日止六

個月之營業額按年大幅增長約９３％，並會錄得綜合純利增長。

董事會認為今年上半年集團綜合純利增加乃主要由於（ｉ）提供多元化綜合新能源服務之收

益及溢利增加；（ｉｉ）銷售及分銷開支及以股份為基礎付款開支之攤銷成本的減少及

（ｉｉｉ）出售餐飲業務獲得收益。（ｃｌ）

