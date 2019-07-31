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即市新聞

31/07/2019 11:43

金管局：將就ＡＰＩ標準化細節與業界合作，冀明年公布技術標準

　　《經濟通通訊社３１日專訊》銀行業開放應用程式介面（開放ＡＰＩ）框架已屆一周年，金
管局方表示，銀行將如期於今年１０月底前進一步落實第二階段開放ＡＰＩ，惟第三及第四階段
開放ＡＰＩ，則擬先制定詳細標準，再訂具體實施時間表，未來數月，局方將就ＡＰＩ的標準化
細節與業界合作，期望能於明年內公布一套技術標準。

＊第三、四階段開放，實施工作較複雜＊

　　金管局稱，２０間參與零售銀行將如期於今年１０月底前進一步落實第二階段開放ＡＰＩ，
以處理銀行產品及服務申請，跟首階段情況相似，視乎個別銀行ＡＰＩ設計的複雜程度，利用此
階段開放ＡＰＩ的新應用程式或需要一段時間才會陸續在市場出現。
　　至於第三及第四階段開放ＡＰＩ，局方指，由於涉及讀取客戶資訊及處理財務交易，具體實
施工作較複雜，亦須配合較嚴格的管控措施。金管局認為較理想的安排是先就第三及第四階段開
放ＡＰＩ制定更詳細的標準，然後再訂定具體實施時間表，以確保整體業界穩妥及有效地開展落
實工作。局方在未來幾個月將會就ＡＰＩ的標準化細節與業界合作，期望能於明年內公布一套技
術標準。

＊開放進展令人鼓舞＊

　　金管局副總裁李達志表示，過去一年，銀行業開放ＡＰＩ的進展令人鼓舞。隨着邁向下一階
段，當中涉及更敏感資料及複雜功能，確保安全及維護客戶利益的工作將更為重要。金管局現時
就第三及第四階段所作的準備，將會奠立穩固的基礎，既能以審慎方式進一步開放銀行數據及功
能，亦能平衡業界對ＡＰＩ發展的需要。
　　金管局去年７月推出開放ＡＰＩ框架。框架分四個階段實施。首階段於今年１月如期實施，
至今２０間參與零售銀行已提供超過５００個開放ＡＰＩ。（ｓｋ）

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