【本港經濟】金管局：６月香港人民幣存款減少３﹒２％

《經濟通通訊社３１日專訊》金管局公布，香港人民幣存款減少３﹒２％，於今年６月底為

６０４２億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於６月份為４４０６億元人民幣，而５月

份的數字為４７７３億元人民幣。

金管局指，６月份認可機構的存款總額沒有明顯變動。由於定期存款的升幅超過活期及儲蓄

存款的跌幅，港元存款於月內上升０﹒５％。６月份外幣存款總額減少０﹒４％。



＊貸款總額升１﹒１％＊



６月份貸款與墊款總額上升１﹒１％，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）與上月比較

上升１﹒２％，在香港境外使用的貸款亦升０﹒８％。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸

存比率由５月底的８８﹒３％，上升至６月底的８９﹒３％。

今年第二季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升２﹒２％後，再錄得２﹒３％的

升幅。按經濟用途分析，這些貸款於第二季的增長主要由住宅按揭貸款，以及對建造業及物業發

展與投資的貸款帶動。

６月份港元貨幣供應量Ｍ２及Ｍ３均上升０﹒５％，與去年同期比較上升３﹒５％，兩者上

升受到港元存款增長帶動。６月份經季節因素調整的港元貨幣供應量Ｍ１下跌０﹒８％，與去年

同期比較下跌４﹒１％，部分反映投資相關活動。由於港元存款的升幅超過外幣存款的跌幅，貨

幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３於６月均微升０﹒１％，與去年同期比較上升４％。（ｃｌ）

