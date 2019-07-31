  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2019 13:17

【本港經濟】金管局：６月香港人民幣存款減少３﹒２％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》金管局公布，香港人民幣存款減少３﹒２％，於今年６月底為
６０４２億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於６月份為４４０６億元人民幣，而５月
份的數字為４７７３億元人民幣。
　　金管局指，６月份認可機構的存款總額沒有明顯變動。由於定期存款的升幅超過活期及儲蓄
存款的跌幅，港元存款於月內上升０﹒５％。６月份外幣存款總額減少０﹒４％。

＊貸款總額升１﹒１％＊

　　６月份貸款與墊款總額上升１﹒１％，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）與上月比較
上升１﹒２％，在香港境外使用的貸款亦升０﹒８％。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸
存比率由５月底的８８﹒３％，上升至６月底的８９﹒３％。
　　今年第二季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升２﹒２％後，再錄得２﹒３％的
升幅。按經濟用途分析，這些貸款於第二季的增長主要由住宅按揭貸款，以及對建造業及物業發
展與投資的貸款帶動。
　　６月份港元貨幣供應量Ｍ２及Ｍ３均上升０﹒５％，與去年同期比較上升３﹒５％，兩者上
升受到港元存款增長帶動。６月份經季節因素調整的港元貨幣供應量Ｍ１下跌０﹒８％，與去年
同期比較下跌４﹒１％，部分反映投資相關活動。由於港元存款的升幅超過外幣存款的跌幅，貨
幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３於６月均微升０﹒１％，與去年同期比較上升４％。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS31/07/2019
【FOCUS】「地產馬」復出無期 拒大放水為明年「留力」?
生財有道31/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇90元水平短線吸納
中國故事31/07/2019
【政策解讀】政治局會議分析：樓市調控更嚴格 促消費部署更具體
中國故事31/07/2019
【京城近觀】自媒體變身「電商＋實體店」的「一條」
中國故事31/07/2019
港人投資大灣區劏舖：爛尾實錄
國際動態31/07/2019
Beyond Meat現股東擬售股 上市僅3個月
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金