《經濟通通訊社３１日專訊》港交所（００３８８）宣布，由於天文台現已發出八號颱風信
號，證券（包括滬深港通）及衍生產品市場將於下午１時５５分起暫停交易。
滬深股通交易暫停後只接納取消買賣盤的指示。（ｃｌ）
31/07/2019 13:57
八號颱風信號現正生效，證券及衍生產品市場暫停交易
《經濟通通訊社３１日專訊》港交所（００３８８）宣布，由於天文台現已發出八號颱風信
號，證券（包括滬深港通）及衍生產品市場將於下午１時５５分起暫停交易。
滬深股通交易暫停後只接納取消買賣盤的指示。（ｃｌ）
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