《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，６月報３９３﹒７點
，按月跌０﹒７８％，指數連升５個月並創新高後回落，較去年同期則錄０﹒６６％的升幅。累
計上半年的首六個月升幅達９﹒５％。
中小型單位樓價指數報３９６﹒７點，按月跌０﹒７５％。而大型單位樓價指數報
３３２﹒２點，按月跌１﹒６６％。
以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７１９﹒２６萬元，九
龍區上車盤平均售價６３９﹒３萬元，而新界區上車盤售價５９３﹒７１萬元。（ｋｙ）
31/07/2019 10:11
【本港樓市】差估署６月私樓樓價指數高位回落，按月跌０﹒８％
《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，６月報３９３﹒７點
，按月跌０﹒７８％，指數連升５個月並創新高後回落，較去年同期則錄０﹒６６％的升幅。累
計上半年的首六個月升幅達９﹒５％。
中小型單位樓價指數報３９６﹒７點，按月跌０﹒７５％。而大型單位樓價指數報
３３２﹒２點，按月跌１﹒６６％。
以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７１９﹒２６萬元，九
龍區上車盤平均售價６３９﹒３萬元，而新界區上車盤售價５９３﹒７１萬元。（ｋｙ）
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