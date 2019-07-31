《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，上月報１９７﹒２點
，按月升０﹒８２％，按年升２﹒１２％，上半年首六個月升２﹒０２％。
中小型單位租金指數報２０１﹒５點，按月升１％，大型單位租金指數報１５６﹒１點，按
月跌０﹒７％。（ｋｙ）
31/07/2019 10:26
【本港樓市】差估署６月住宅租金指數升０﹒８％，上半年累升２％
《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布上月住宅租金指數，上月報１９７﹒２點
，按月升０﹒８２％，按年升２﹒１２％，上半年首六個月升２﹒０２％。
中小型單位租金指數報２０１﹒５點，按月升１％，大型單位租金指數報１５６﹒１點，按
月跌０﹒７％。（ｋｙ）
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