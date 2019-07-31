港交所：若八號颱風信號下午一時前發出，下午交易時段將取消

《經濟通通訊社３１日專訊》天文台預料下午本港風力會有所增強，將於中午至下午２時考

慮改發八號烈風或暴風信號。

根據港交所（００３８８）安排，當八號（或以上）颱風信號於下午一時前發出，下午交易

時段將會被取消；若信號在下午一時後發出，交易將於信號發出後１５分鐘停止。

按照現時預測路徑，熱帶風暴韋帕今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港

，在香港西南３００公里左右掠過。（ｓｋ）

