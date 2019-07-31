【長和預測】長和明放榜料純利升２％，電訊業帶動盈利惟受累匯率

《經濟通通訊社記者余萃雯３１日報道》長和（００００１）過去半年罕有經歷遭沽空機構

狙擊，加上再度被中國媒體指一直拋售中港資產而引來「撤資」疑雲，事件到底會否實際影響公

司財務表現將會於明日（１日）的長和系中期業績中分曉。市場普遍預期長和業績將最受匯率因

素拖累，而電訊業務將為盈利增長動力。綜合四間大行預測，長和上半年純利料平均升約０至２

％，中期派息按年升最多２﹒３％，由０﹒８７元至０﹒８９元。



＊高盛：全購ＷｉｎｄＴｒｅ貢獻盈利抵銷出售基建所減少收益＊



高盛發表研究報告指，估計長和中期純利按年增加２％至１８４億元，若不計匯率影響集團

的盈利可按年升７－８％，主要受全購意大利流動電訊商ＷｉｎｄＴｒｅ貢獻盈利抵銷出售海外

６項基建經濟收益予長實（０１１１３）、長建（０１０３８）及電能（００００６）所減少的

收益。

在長和的各個業務中，高盛預料電訊分部業績可跑出，貢獻集團ＥＢＩＴ約３０％並可按年

升３７％至１０７﹒６億元，在長和增加電訊業務的投入及市場整合下，預期此業務可成為盈利

及股價增長引擎。



＊大摩：長和的３Ｇ、基建及零售為盈利貢獻最大的業務＊



摩根士丹利就估計，長和中期ＥＢＩＴＤＡ可持平於５５０億元，ＥＢＩＴ跌２％至３４８

億元，集團中的 ３Ｇ、基建及零售為盈利貢獻最大的業務，令上半年淨利潤增加２％至１８５

億元，該行預料歐洲３Ｇ將可錄三成的ＥＢＩＴＤＡ增長、零售業務可按年增長５％，惟基建業

務ＥＢＩＴＤＡ跌２０％，另外港口ＥＢＩＴ可升約３％。



＊瑞銀料赫斯基能源ＥＢＩＴ＊



除了受外匯因素拖累，瑞銀集團稱ＷＴＩ原油價格由去年每桶６５美元降至今年上半年每桶

５７美元，相信油價轉弱影響加拿大能源公司赫斯基能源（Ｈｕｓｋｙ）的ＥＢＩＴ貢獻，令赫

斯基能源的ＥＢＩＴ按年跌３２％至１９億元。瑞銀集團預期長和上半年總ＥＢＩＴ下跌５％至

３３８億元，純利持平於約１８１億元水平。



＊美銀美林：「硬脫歐」對長和風險可控，業務具防禦力＊



美銀美林預期上半年業績表現在外匯表現拖累下會「不溫不火」，核心盈利會僅升２％至

１８３﹒７２億元。長和收購ＷｉｎｄＴｒｅ雖然可帶動盈利上升，惟歐元、人民幣及英鎊匯率

分別跌６－９％不等，影響集團約６０％的ＥＢＩＴ，出售海外六項基建經濟收益則會令基建業

務貢獻ＥＢＩＴ大減７１％。

對於英國於１０月或面臨「硬脫歐」，美銀美林相信或令英鎊兌美元匯率再較現水平跌１２

％，惟影響長和盈利僅４％。該行料長實在英國的電訊、基建、健康及美容業務於市況轉差下仍

然有防禦力，無論英國最終是否「硬脫歐」都可令公司所面對的不明朗因素消除，風險可控。



＊投資者將在業績會上關注潛在資產釋放價值活動＊



各大行分析員主要認為，雖然是次長和的業績表現未會出現驚喜，惟對管理層就出售資產等

釋放價值的行動所提出的意見最為關注。美銀美林指投資者於業績會上將會專注於長和５Ｇ業務

的策略、意大利電訊市場競爭及長和會否有任何釋放價值的行動。高盛則提到集團潛在的釋放價

值活動可為股票獲「價值重估」的催化劑。





表列各大行對長和的投資評級及目標價：



券商 投資評級 目標價（元）

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高盛 買入 １０４

摩根士丹利 增持 １０６

瑞銀 買入 １０７

美銀美林 買入 ９６

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