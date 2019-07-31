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即市新聞

31/07/2019 15:10

《小傳日記》侵侵突施壓，又失二萬八；韋帕強來襲，香江遭踐踏！

　　《小傳日記》雖然花旗國代表團已經到咗上海，同神州再戰第十二回，不過花旗總統侵侵（
特朗普）又對神州發火，警告如果佢下年大選連任之後先傾得掂數，神州只會得到一份更差嘅貿
易協議，「孖屐」即時好擔心兩大強國唔會有共識，花旗魚缸噚晚（３０日）全線縮水。
　　雖然神州今朝公布咗７月官方製造業ＰＭＩ按月微升０﹒３個百分點至４９﹒７巴仙，好過
「孖屐」預期，但繼續處於５０榮枯線之下，香江魚缸今朝低開２１５點，報２７９３１，即時
失守二萬八關口、五十天線（約２７９７６點）。之後缸友追住掟貨，事關颱風韋帕嚟緊香江，
缸友們嗱嗱臨走貨放工，魚缸最低仲見過２７７０１，跣低４４５點。魚缸午收前曾經收復部分
失地，只係跣低２０７點，報２７９３９。
　　天文台朝早遲遲唔掛八號波，最後等到中午開市４０分鐘之後先改掛咗八號，近兩點就埋單
計數，收報２７７７點，蒸發３６８點或超過１巴仙。主板成交６０２﹒９８億銀，較上一日少
逾２巴仙。國貨收報１０６７５點，跣低１４３點或逾１巴仙。
　　Ａ場都表現麻麻，上證收報２９３２點，跣低１９點。深證現報９３２６點，撻低７２點。
兩市成交３５７６億元人仔。
　　大隻藍戰士方面，大象（００００５）撻低近１巴仙，報６３﹒８銀，已經六連跌累插超過
兩巴仙。生發發（００３８８）唔見咗８毫，報２６５﹒６銀。ＱＱ（００７００）跣低逾１巴
仙，報３６８﹒２銀。神州移動（００９４１）縮水逾１巴仙，報６６﹒７５銀。ＡＩＡ
（０１２９９）雖然有高盛維持「掃貨」評級，「他屐」多咗逾５巴仙，但今日都要跪低，蒸發
約２巴仙，報８０﹒９銀。
　　中生製藥（０１１７７）就成為逆市奇葩，收高逾１巴仙，報９﹒６８銀，係全日表現最好
嘅藍戰士！

＊貿談現暗湧申洲好驚恐，燃氣佬受寵港華有追捧＊

　　花旗同神州喺噚日正式開展第１２輪貿易談判，侵侵（特朗普）喺推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）
上話談判進展良好，但之後又突然轉軚話神州成日喺最後一刻變臉，仲警告神州唔好拖到出年，
即花旗國大選之後先嚟落實協議，如果等到佢連任成功，貿易協議條件一定會差過而家個份喎。
呢番說話令唔少缸友以為今次談判好似唔多掂，所以今朝魚缸開市之後即掟貨走人，貿易相關股
嘅沽盤更排到唔見龍尾，申洲（０２３１３）插水超過４巴仙，報１０８﹒７銀，係表現最差嘅
藍戰士同國貨佬，慘！信義玻璃（００９６８）同樣蒸發超過４巴仙，報７﹒９５銀。敏實
（００４２５）同德昌電機（００１７９）雙雙唔見咗逾兩巴仙，報２２﹒３銀同１４﹒１８銀

　　燃氣佬呢兩日都有啲追捧，港華燃氣（０１０８３）逆市彈起超過兩巴仙，報５﹒９８銀。
新奧能源（０２６８８）同神州燃氣（００３８４）朝早本來都有超過兩巴仙進帳，但兩者埋單
升幅縮水至唔夠一巴仙，報８１﹒２５銀同３２﹒６５銀，但前者同時係表現最好國貨佬！潤燃
（０１１９３）都升咗超過１巴仙，報３９﹒９銀。

＊香江磚頭佬有苦無路訴，內房不可炒股價真惡搞＊

　　本地磚頭佬今日表現都係回曬塘，大家好似都對炒減息都無咩希望咁，可能因為近期政治事
件令到二手戶都割價出貨，發展商都慘慘豬。長和系聽日放榜，長實（０１１１３）收跌近３巴
仙，報５９﹒３５銀。其他磚頭佬都跌幅顯著，會德豐（０００２０）潛逾２巴仙，報４９﹒６
銀。太地（０１９７２）跌逾１巴仙，報２８﹒４５銀。恆地（０００１２）跌近１巴仙，報
４０﹒７５銀。新世界（０００１７）最硬淨，只係跌兩格，報１１﹒１銀。
　　神州磚頭佬就慘囉，因為中共中央政治局喺噚日（３０日）開會，再次強調樓係要嚟住而唔
係要嚟炒，唔會用房產作為短期刺激手段。內房佬今日都明顯回吐，中海外（００６８８）跌逾
２巴仙，報２６﹒９銀。潤地（０１１０９）都跪低近２巴仙，報３３﹒７５元。街坊融創
（０１９１８）深潛近４巴仙，報３５﹒８銀。龍頭碧桂園（０２００７）都跟跌近２巴仙，報
１０﹒６８銀。四條三恆大（０３３３３）微挫逾１巴仙，報２０﹒９銀。缸友喺颱風吹襲下要
注意安全喔！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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