《小傳日記》侵侵突施壓，又失二萬八；韋帕強來襲，香江遭踐踏！

《小傳日記》雖然花旗國代表團已經到咗上海，同神州再戰第十二回，不過花旗總統侵侵（

特朗普）又對神州發火，警告如果佢下年大選連任之後先傾得掂數，神州只會得到一份更差嘅貿

易協議，「孖屐」即時好擔心兩大強國唔會有共識，花旗魚缸噚晚（３０日）全線縮水。

雖然神州今朝公布咗７月官方製造業ＰＭＩ按月微升０﹒３個百分點至４９﹒７巴仙，好過

「孖屐」預期，但繼續處於５０榮枯線之下，香江魚缸今朝低開２１５點，報２７９３１，即時

失守二萬八關口、五十天線（約２７９７６點）。之後缸友追住掟貨，事關颱風韋帕嚟緊香江，

缸友們嗱嗱臨走貨放工，魚缸最低仲見過２７７０１，跣低４４５點。魚缸午收前曾經收復部分

失地，只係跣低２０７點，報２７９３９。

天文台朝早遲遲唔掛八號波，最後等到中午開市４０分鐘之後先改掛咗八號，近兩點就埋單

計數，收報２７７７點，蒸發３６８點或超過１巴仙。主板成交６０２﹒９８億銀，較上一日少

逾２巴仙。國貨收報１０６７５點，跣低１４３點或逾１巴仙。

Ａ場都表現麻麻，上證收報２９３２點，跣低１９點。深證現報９３２６點，撻低７２點。

兩市成交３５７６億元人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）撻低近１巴仙，報６３﹒８銀，已經六連跌累插超過

兩巴仙。生發發（００３８８）唔見咗８毫，報２６５﹒６銀。ＱＱ（００７００）跣低逾１巴

仙，報３６８﹒２銀。神州移動（００９４１）縮水逾１巴仙，報６６﹒７５銀。ＡＩＡ

（０１２９９）雖然有高盛維持「掃貨」評級，「他屐」多咗逾５巴仙，但今日都要跪低，蒸發

約２巴仙，報８０﹒９銀。

中生製藥（０１１７７）就成為逆市奇葩，收高逾１巴仙，報９﹒６８銀，係全日表現最好

嘅藍戰士！



＊貿談現暗湧申洲好驚恐，燃氣佬受寵港華有追捧＊



花旗同神州喺噚日正式開展第１２輪貿易談判，侵侵（特朗普）喺推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）

上話談判進展良好，但之後又突然轉軚話神州成日喺最後一刻變臉，仲警告神州唔好拖到出年，

即花旗國大選之後先嚟落實協議，如果等到佢連任成功，貿易協議條件一定會差過而家個份喎。

呢番說話令唔少缸友以為今次談判好似唔多掂，所以今朝魚缸開市之後即掟貨走人，貿易相關股

嘅沽盤更排到唔見龍尾，申洲（０２３１３）插水超過４巴仙，報１０８﹒７銀，係表現最差嘅

藍戰士同國貨佬，慘！信義玻璃（００９６８）同樣蒸發超過４巴仙，報７﹒９５銀。敏實

（００４２５）同德昌電機（００１７９）雙雙唔見咗逾兩巴仙，報２２﹒３銀同１４﹒１８銀

。

燃氣佬呢兩日都有啲追捧，港華燃氣（０１０８３）逆市彈起超過兩巴仙，報５﹒９８銀。

新奧能源（０２６８８）同神州燃氣（００３８４）朝早本來都有超過兩巴仙進帳，但兩者埋單

升幅縮水至唔夠一巴仙，報８１﹒２５銀同３２﹒６５銀，但前者同時係表現最好國貨佬！潤燃

（０１１９３）都升咗超過１巴仙，報３９﹒９銀。



＊香江磚頭佬有苦無路訴，內房不可炒股價真惡搞＊



本地磚頭佬今日表現都係回曬塘，大家好似都對炒減息都無咩希望咁，可能因為近期政治事

件令到二手戶都割價出貨，發展商都慘慘豬。長和系聽日放榜，長實（０１１１３）收跌近３巴

仙，報５９﹒３５銀。其他磚頭佬都跌幅顯著，會德豐（０００２０）潛逾２巴仙，報４９﹒６

銀。太地（０１９７２）跌逾１巴仙，報２８﹒４５銀。恆地（０００１２）跌近１巴仙，報

４０﹒７５銀。新世界（０００１７）最硬淨，只係跌兩格，報１１﹒１銀。

神州磚頭佬就慘囉，因為中共中央政治局喺噚日（３０日）開會，再次強調樓係要嚟住而唔

係要嚟炒，唔會用房產作為短期刺激手段。內房佬今日都明顯回吐，中海外（００６８８）跌逾

２巴仙，報２６﹒９銀。潤地（０１１０９）都跪低近２巴仙，報３３﹒７５元。街坊融創

（０１９１８）深潛近４巴仙，報３５﹒８銀。龍頭碧桂園（０２００７）都跟跌近２巴仙，報

１０﹒６８銀。四條三恆大（０３３３３）微挫逾１巴仙，報２０﹒９銀。缸友喺颱風吹襲下要

注意安全喔！請請！



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