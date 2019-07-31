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即市新聞

31/07/2019 10:43

《真知灼見－溫灼培》日圓試底後提防轉向試頂

　　《真知灼見》於周二（３０日）議息會上，日本央行如預期維持所有貨幣政策不變。息率保
持於－０﹒１％水平，而１０年債息則維持於零。但卻把截止２０２０年３月財政年度的通脹及
經濟增長預測向下調。另外，日央行在其聲明中警告，如環球經濟進一步放慢損害到當地經濟環
境，該行絕不遲疑將推更多量寬政策。
　
　　對於日央行的言論，筆者解讀為日央行現階段暫無意加推量寬，但如其他主要工業國繼續推
行寬鬆貨幣政策，導致日圓匯價相對變得強，損害到日本出口競爭力，日央行便唯有跟隨放寬貨
幣政策以削弱日圓匯價強勢。事實上，到今年１０月，日本政府也將要把消費稅由現時８％增至
１０％。按照２０１４年日本把消費稅由５％加至８％的經驗，加稅後日本經濟隨即出現衰退。
倘今次事件重演，日央行料將大條道理於第四季加推量寬。
　
　　綜合而言，從大方向觀察，相信日央行會密切留意著日圓匯價走勢，如相對其他主要貨幣過
強，不排除會配合相對政策推低日圓匯價。但就現階段而言，既然日央行沒有表現出對日圓靠近
１０９兌１美元水平感不滿。如此情況下提防炒家會轉向推高日圓，試日央行對日圓強勢的底線
。技術上不排除日圓繼續於１０７－１０９兌１美元範圍波動。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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