《財富解碼－張嘉駒》「保險金信託」助財富傳承

《財富解碼》香港富裕人士眾多，有研究指出，香港已取代紐約成為全球最多「超級富豪」

聚居的城市。能夠時刻保持當前生活質素，及獲得全面保障對他們來說至關重要，因此不少富裕

人士可能已擁有一份或多份大額保單，來應付人壽、儲蓄，甚至危疾保障等需要。但對於高資產

值客戶來說，除了現時的豐盛生活，更會高瞻遠矚、放眼子孫後代的未來，達到財富傳承目標。

我們早前的調查便顯示，達五成高資產值受訪者計劃將財富傳承予子女或其他家庭成員。有見及

此，近年開始有高資產值客戶利用信託規劃財富傳承，透過此更具針對性、度身訂造的理財方案

，讓自己的財富能夠延綿後代。



＊「保險金信託」結合保險及信託助財富傳承＊



大眾可能對「信託」有根深蒂固的印象，以為是名人或超級富豪專屬的資產傳承工具，但隨

著時代轉變，信託已愈來愈普遍，不少高資產值人士也開始利用此財富規劃工具。現時市面上較

常見的信託種類包括私人信託（又稱家族信託）和慈善信託，其中架構簡單的「保險金信託」已

可結合大額保單及信託的優點，更能完善財富傳承規劃。

「保險金信託」方案的實際運作如何？大家可先記著當中涉及三個主要「人物」：委託人、

受託人及信託受益人。舉例說：陳先生首先向保險公司購買人壽保險，成為保單持有人，然後以

委託人的身份成立「保險金信託」，並指定信託為人壽保險受益人，即在人壽保險理賠時，身故

賠償金會直接賠入「保險金信託」成為信託資產，信託公司會以受託人的身份管理及持有該信託

資產，而陳先生可指定任何人士作為信託受益人（例如其配偶、子女、朋友、員工等）。陳先生

在世期間，保險金信託除作為保單受益人外並沒有其他信託資產，因此會保持於「備用」狀態。

在陳先生身故後，當身故賠償金賠入保險金信託後，信託即被啟動，受託人（即信託公司）會參

照陳先生的意願，以信託受益人的最大利益執行、管理及分配信託資產。

或許你會疑惑，大額保單不就已經具有財富傳承的作用？若受保人不幸離世，理賠金額最終

也會分配到保單受益人，既然如此，又何須多此一舉另外設立「保險金信託」？

大家可以先了解保險的理賠過程，若受保人不幸身故，通常保險公司只會一次性╱一筆過將

理賠金額分配給保單受益人，對受益人未必是一件好事，因他們或未有能力處理一筆突如其來的

巨大財富。

而「信託」是一項受法律約束的私人協議，由受託人按照委託人意願持有並管理信託資產，

並按其意願將資產分配予受益人，好處是彈性大，靈活性高，使信託資產能有序、分期、分批、

按受益人不同人生階段，更靈活和彈性地將資產分配給受益人。



＊「保險金信託」結合「稅務和法律諮詢」服務＊



「保險金信託」市場的需求日漸增加，正正因為它能有效結合人壽保單及信託於財富傳承規

劃內，可按委託人的意願管理及分配人壽保單的賠償金。在規劃財富傳承時，各位不妨考慮善用

「保險金信託」，並按自己的需要，配合「稅務和法律諮詢」服務，便能更全面地照顧信託受益

人的需求。

市場上已有保險公司為特選客戶提供轉介「保險金信託」及「稅務和法律諮詢」服務，更有

收費優惠，大家不妨留意一下。下期我將為大家進一步剖析「保險金信託」的運作和好處，請各

位密切留意！《友邦香港及澳門首席財富管理總監 張嘉駒》

