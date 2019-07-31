《經濟通通訊社３１日專訊》《信報》報道，有傳深圳電子煙生產商麥克韋爾將赴港上市，
集資３億至４億美元（約２３﹒４億至３１﹒２億港元）。麥克韋爾曾於２０１５年在內地新三
板上市，但自今年６月５日起正式終止新三板掛牌，當時已披露有意於其他證券交易所上市。
據內媒早前報道，麥克韋爾本月完成新一輪融資，投資者包括嘉御資本及對沖基金
Ｃｏａｔｕｅ，估值近２００億元人民幣。（ｈｌ）
31/07/2019 09:02
【新股上市】傳電子煙商麥克韋爾將赴港上市，集資最多３１億元
《經濟通通訊社３１日專訊》《信報》報道，有傳深圳電子煙生產商麥克韋爾將赴港上市，
集資３億至４億美元（約２３﹒４億至３１﹒２億港元）。麥克韋爾曾於２０１５年在內地新三
板上市，但自今年６月５日起正式終止新三板掛牌，當時已披露有意於其他證券交易所上市。
據內媒早前報道，麥克韋爾本月完成新一輪融資，投資者包括嘉御資本及對沖基金
Ｃｏａｔｕｅ，估值近２００億元人民幣。（ｈｌ）
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