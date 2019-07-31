港股因颱風吹襲提早收市，收跌３６８點報２７７７７，失５０天線



《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股三大指數全線下跌，加上美國總統特朗普對中美貿易

談判發表強硬言論，揚言一旦成功連任，中方將面對更嚴厲的協議。港股今早低開２１５點，報

２７９３１點，失守５０天線（約２７９７６點），其後跌幅擴大，最低見２７７０１點跌

４４５點，內房及濠賭股失守。天文台於下午１時４０分改發８號信號，港股於１５分鐘後宣布

暫停交易，提早收市報２７７７７，跌３６８點或跌１﹒３１％，主板成交６０２﹒９８億元。

國企指數報１０６７５，跌１４３點或跌１﹒３２％。

中生製藥（０１１７７）逆市升１﹒０４％，報９﹒６８元，為最佳表現藍籌；申洲國際

（０２３１３）跌４﹒２３％，報１０８﹒７元，為跌幅最大藍籌。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７１％，報６３﹒３５元；騰訊（００７００）跌

１﹒３４％，報３６８﹒２元；港交所（００３８８）軟０﹒３％，報２６５﹒６元；友邦

（０１２９９）挫２％，報８０﹒９元；中移動（００９４１）走低１﹒１１％，報６６﹒７５

元；建設銀行（００９３９）跌１﹒３％，報６﹒０７元。



＊特朗普再就貿易談判放狠話，手機設備股走勢不一＊



中美貿易談判前景不樂觀，但受惠於華為及蘋果公司業績表現理想，手機設備股個別發展。

比亞迪電子（００２８５）飆７﹒８１％，報１２﹒４２元；富智康（０２０３８）升

７﹒７７％，報１﹒１１元；但中興通訊（００７６３）跌３﹒６６％，報２３﹒７元；瑞聲科

技（０２０１８）走低１﹒６１％，報４２﹒７５元；舜宇光學（０２３８２）軟１﹒３９％，

報９２﹒４元。

電力股逆市有追捧，華潤電力（００８３６）升２﹒５４％，報１１﹒３元；華能國際電力

（００９０２）中期預期多賺近１倍，走高１﹒５５％，報４﹒５８元；不過，大唐發電

（００９９１）跌２﹒２１％，報１﹒７７元；華電國際電力（０１０７１）無升跌，報

３﹒２９元。

食品股個別發展，澳優（０１７１７）預告中期多賺６４％，急漲３﹒８％，報１４﹒２元

；日清食品（０１４７５）亦升４％，報５﹒７２元；但雨潤食品（０１０６８）挫５﹒０８％

，報１﹒１２元；統一（００２２０）跌１﹒６９％，報９﹒３１元；康師傅（００３２２）走

低４﹒５５％，報１１﹒７４元。



＊濠賭股走弱美高梅挫近４％，汽車股遭唱淡＊



濠賭股隨市下挫，其中明日（１日）放榜的美高梅中國（０２２８２）急挫３﹒７１％，報

１２﹒９６元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒９３％，報１７﹒８６元；銀河娛樂

（０００２７）軟１﹒７３％，報５４元；澳博（００８８０）跌１﹒１５％，報８﹒６元；金

沙中國（０１９２８）跌１﹒８％，報３８﹒１元。

中央政治局重申「樓不是用來炒」的論調，內地股普遍受壓。中海外（００６８８）跌

２﹒５４％，報２６﹒９元；萬科（０２２０２）走低２﹒１５％，報２９﹒６５元；融創中國

１０﹒１８元。

匯證下調多隻汽車股的評級及目標價，汽車板塊走低。其中，廣汽（０２２３８）的目標價

由９﹒１元削至５﹒４元，評級與長汽（０２３３３）一同被降至減持。廣汽收跌３﹒１３％，

報８﹒０５元；長汽軟０﹒９２％，報５﹒３７元。東風（００４８９）亦被該行唱淡，跌

２﹒６３％，報７﹒０３元。（ｙｋ）

