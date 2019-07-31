《經濟通通訊社３１日專訊》警方在本月２８日的中西區衝突中，合共拘捕４９人，當中
４４人被落案控告暴動罪，其中一名被控暴動罪的３３歲男子，加控一項襲警罪；有一人被控藏
有攻擊性武器，今日於東區裁判法院提堂。
東區法院大樓外，有近百人聚集，聲援被控暴動罪人士，他們高叫「沒有暴徒、只有暴政」
等口號。（ｈｍ）（ｚｚ）
31/07/2019 11:00
【移交逃犯】４４名被控暴動罪人士東區法院提堂，近百人庭外聲援
《經濟通通訊社３１日專訊》警方在本月２８日的中西區衝突中，合共拘捕４９人，當中
４４人被落案控告暴動罪，其中一名被控暴動罪的３３歲男子，加控一項襲警罪；有一人被控藏
有攻擊性武器，今日於東區裁判法院提堂。
東區法院大樓外，有近百人聚集，聲援被控暴動罪人士，他們高叫「沒有暴徒、只有暴政」
等口號。（ｈｍ）（ｚｚ）
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