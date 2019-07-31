《經濟通通訊社３１日專訊》立法會行政管理委員會今早召開特別會議討論有關大樓損毁復
修情況。行管會主席梁君彥指，目標於１０月中完成大致復修，並復開立法會會議，預計大樓復
修費用為４０００萬至５０００萬，部分由政府承擔，部分由行管會經營營運儲備支持。他表示
，秘書署稍後會申請保險索償。行管會亦會向立法會餐廳發放２５０萬恩恤金。
梁君彥表示，會優先修復保安系統等設施，而大樓玻璃因訂購需時，預計未能於１０月中完
成修復。（ｈｍ）（ｚｚ）
31/07/2019 11:36
【香港政情】梁君彥：復修立會料需４至５千萬，料可於十月中復會
《經濟通通訊社３１日專訊》立法會行政管理委員會今早召開特別會議討論有關大樓損毁復
修情況。行管會主席梁君彥指，目標於１０月中完成大致復修，並復開立法會會議，預計大樓復
修費用為４０００萬至５０００萬，部分由政府承擔，部分由行管會經營營運儲備支持。他表示
，秘書署稍後會申請保險索償。行管會亦會向立法會餐廳發放２５０萬恩恤金。
梁君彥表示，會優先修復保安系統等設施，而大樓玻璃因訂購需時，預計未能於１０月中完
成修復。（ｈｍ）（ｚｚ）
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