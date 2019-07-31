【香港政情】梁君彥：復修立會料需４至５千萬，料可於十月中復會

《經濟通通訊社３１日專訊》立法會行政管理委員會今早召開特別會議討論有關大樓損毁復

修情況。行管會主席梁君彥指，目標於１０月中完成大致復修，並復開立法會會議，預計大樓復

修費用為４０００萬至５０００萬，部分由政府承擔，部分由行管會經營營運儲備支持。他表示

，秘書署稍後會申請保險索償。行管會亦會向立法會餐廳發放２５０萬恩恤金。

梁君彥表示，會優先修復保安系統等設施，而大樓玻璃因訂購需時，預計未能於１０月中完

成修復。（ｈｍ）（ｚｚ）

