《經濟通通訊社３１日專訊》央視評論認為，中央首次明確不將房地產作為短期刺激經濟的
手段，意味著要求各級地方政府不得用短期動作放鬆調控手段以謀刺激經濟增長。
評論認為，炒房者將「無用武之地」，恐怕今後永無「用武之地」了。落實房地產長效管理
機制，既是支持實體經濟、防止脫實向虛之舉，更是保障民生的應有之義。
此外，城鎮老舊小區改造被納入補短板工程，也是值得關注的政策信號。房地產供給側進一
步發力，不斷整治亂象，市場才能平穩健康發展。（ｃｔ）
31/07/2019 14:55
【政策解讀】央視評論：中央要求地方政府不得放寬樓市調控手段
《經濟通通訊社３１日專訊》央視評論認為，中央首次明確不將房地產作為短期刺激經濟的
手段，意味著要求各級地方政府不得用短期動作放鬆調控手段以謀刺激經濟增長。
評論認為，炒房者將「無用武之地」，恐怕今後永無「用武之地」了。落實房地產長效管理
機制，既是支持實體經濟、防止脫實向虛之舉，更是保障民生的應有之義。
此外，城鎮老舊小區改造被納入補短板工程，也是值得關注的政策信號。房地產供給側進一
步發力，不斷整治亂象，市場才能平穩健康發展。（ｃｔ）
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