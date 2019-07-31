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即市新聞

31/07/2019 10:07

【聚焦人幣】交行：人民幣年內破７概率明顯下降，或出現小幅升值

　　《經濟通通訊社３１日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）首席經濟學家
連平在《經濟參考報》撰文指出，人民幣匯率的市場預期將改善，有助於人民幣對美元匯率保持
基本穩定，年內破７的概率明顯下降。由於美元指數可能相對較弱、中國跨境資金流動基本平衡
等，人民幣匯率可能出現階段性小幅升值。
　　連平認為，受外部較強不確定性持續存在、中國經濟增速放緩和經常項下順差收窄等因素影
響，人民幣匯率難以持續升值，且升值幅度也會較為有限。需要繼續關注貿易摩擦未來走勢對人
民幣匯率的影響。
　　而貨幣政策方面，存貸款基準利率調整應保持謹慎。他並表示，中國經濟增長將持續保持韌
性，下半年減稅降費作用將逐漸體現，將促進製造業投資預期改善。下半年信貸投放依然會面臨
經濟下行壓力和實體企業信用狀況改善並不明顯的狀況。
　　貨幣政策適時適度開展逆周期調節，將為機構加大信貸投放創造良好的流動性環境。伴隨信
貸增速平穩較快以及地方政府專項債的大幅發行，下半年社融增速將會形成反彈趨勢，全年增速
在１０﹒５％左右，增量為２１萬億元（人民幣．下同）左右。為配合積極財政政策，貨幣政策
可能會適時適度加大逆周期調節，將對社融增速和信用創造產生積極影響，推動Ｍ２增速回升。
連平預計，下半年中國進出口增速均可能出現下降，貨物貿易順差可能收窄。全年國際收支有望
繼續保持雙順差格局。

＊經濟政策要積極穩健與審慎靈活並重＊

　　連平並表示，宏觀經濟政策要積極穩健與審慎靈活並重，積極的財政政策要適時適度發揮更
大的逆周期調節作用，從上半年財政收支執行情況來看，積極的財政政策正在加力提效。下半年
財政收支壓力加大，可能對積極財政政策形成製約。
　　地方政府專項債政策可以進一步放鬆，２﹒１５萬億元專項債發行完之後，四季度可以根據
實際需要適度加大專項債限額。可以考慮擴大將專項債券作為項目資本金的範圍，除了符合條件
的重大項目以外，地方基建項目也可以適用。
　　連平指出，存貸款基準利率調整應保持謹慎。基準利率長時間未作調整可能並非企業融資成
本下降緩慢的根本性原因。就目前經濟基本面來看，基準利率全面調整的政策效果可能不佳。當
前利率並軌也不宜操之過急，各種可選路徑的條件都還不夠成熟。考慮到取消存款基準利率對市
場的影響較大，貸款定價「換錨」可以先行。貸款定價並軌可嘗試引導ＬＰＲ（貸款基礎利率）
與政策及市場利率掛鈎等，推進並軌的同時疏通價格型貨幣政策工具的傳導渠道。（ｃａ）

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