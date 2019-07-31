【貿易開戰】中美兩國官員在上海展開貿易談判，雙方握手

《經濟通通訊社３１日專訊》據《路透》消息，美國貿易代表萊特希澤和財長努欽與中國國

務院副總理劉鶴周三在上海會晤，雙方握手後開始貿易談判，旨在結束一年之久的貿易戰。

美國總統特朗普周二再次擺出強硬姿態，在社交網站貼文，先批評中國未有向美國購買農產

品，又指責中國經常在最後關頭為一己私利更改協議，警告中國不要等到他的第一個任期結束後

才敲定任何貿易協議。

特朗普直言，他成功連任後，北京只會得到一份更糟的貿易協議，甚至不會達成任何協議。

（ｃａ）

