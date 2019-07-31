【政策解讀】政治局會議分析：樓市調控更嚴格，促消費部署更具體

《經濟通通訊社３１日專訊》中共中央政治局昨日（３０日）召開會議分析當前經濟形勢，

部署下半年經濟工作。會議承認中國經濟下行壓力加大，強調以供給側改革為主線，政策重回穩

增長。會議指出，將深挖國內需求潛力、穩定製造業投資、不將房地產作為短期刺激經濟手段、

加緊落實一系列重大開放舉措、引導金融機構增加對民營企業中長期融資等。多位分析師認為，

這次會議的態度比預期的更加積極，宏觀政策的基調保持連續性，未來貨幣政策走向如何將取決

於國內的增長和通脹情況。

廣發證券首席宏觀分析師郭磊找出七個細節顯示本次會議邊際上趨於穩增長：經濟形勢判斷

上由４月的「存在下行壓力」變為「下行壓力加大」；指出「做好下半年經濟工作意義重大」；

指出「有效應對經貿摩擦」，重提「六穩」；沒有強調「結構性去槓桿」；強調「拓展擴大最終

需求」和「擴大消費」；強調「穩定製造業投資」和基礎設施「補短板」；提出「引導金融機構

增加對製造業、民營企業的中長期融資」。



＊房地產調控更趨嚴格堅定＊



招商證券宏觀團隊謝亞軒等表示，本次會議穩增長措施更為具體，防風險去槓桿更溫和，延

續「房住不炒」的定位，繼續推進房地產長效管理機制的，但新增了「不將房地產作為短期刺激

經濟的手段」的政策定位，使得房地產調控更為嚴格，或者說決心更為堅定。

國泰君安宏觀團隊花長春等亦認為，會議對房地產調控和對製造業投資支持超預期，中美談

判節奏決定了政策的短期變化，去槓桿的大目標決定了政策的長期趨勢。國內目前的高槓桿環境

，決定了中美貿易摩擦並不會改變國家長期去槓桿和高質量發展的方向，也決定了政策的總基調

為弱刺激，政府緩慢加槓桿，幫助企業與居民部門降槓桿。



＊對擴大消費做更具體部署＊



聯訊證券報告指出，擴大消費方面本次會議做了更具體的部署。一是「有效啟動農村市場」

，預計會加快落實扶貧工作，提高貧困人口的購買力，不排除出台新一輪農村消費刺激的政策。

二是「多用改革辦法擴大消費」，這種提法也是首次出現。該機構認為，「改革辦法」可能指的

是提高實際購買力，包括個人所得稅減免、「堅持房住不炒」等。

不過，未來貨幣政策走向如何，還取決於國內的增長和通脹情況。寬信用來穩增長，需要寬

貨幣來配合，資金面明顯收緊的可能性不大。食品供給短缺引起的ＣＰＩ通脹，導致貨幣政策收

緊的概率較低，會限制貨幣政策進一步寬鬆的空間。

華泰證券宏觀團隊李超提及，會議公報全文並沒有出現「去槓桿」的字眼，但被動處置風險

的情況仍然存在。在一些個別風險出現時，認為監管部門會相機處置，避免惡化成系統性金融風

險。此外，下半年政策仍聚焦供給側，重點在降成本和補短板，注重推進經濟結構性調整、而非

意圖用大幅度需求側政策對衝經濟下行壓力。

光大證券宏觀團隊認為，如果經濟下滑壓力超預期加大，穩需求力度會加大，不排除增發專

項債和建設國債。（ｗｌ）

