《股林淘金－林家亨》國藝娛樂（８２２８）資金短缺重組可望解決

《股林淘金》國藝娛樂（０８２２８）從事電影製作及發行，已開發土地總面積達４４萬平

方米的影視城，提供多個電影拍攝場景，主題公園、酒店及表演場館等，長遠計劃將廣東打造為

「東方荷里活」。但在實現長遠目標的時候，可能忽視了利息成本的累增壓力，令債息成本蠶食

了利潤。

從公司公告所知，國藝娛樂正採取多項措施改善財務狀況。一方面與著名荷里活製作人

Ｒｙａｎ Ｋａｖａｎａｕｇｈ先生成立的的電影製作公司Ｐｒｏｘｉｍａ Ｍｅｄｉａ，以及

與一間亞洲區內的金融機構進行商議，希望他們能成為策略性投資者。另外與公司債權人磋商，

向債權人提出６０％的未償還債務轉換成每股０﹒５５元的公司可換股債券，利率每年１％。另

外４０％的債務以每股０﹒３８元轉換為集團將發行的新股份。以目前公司情況，以上方案有利

債權人和現有股東，避免集團清盤和被注銷上市資格。

假設債權人支持上述方案，料能提振股價，有機會拿回本金價值。但若最壞情況出現，上述

方案不獲通過，集團會以清盤收場，上市地位被撤銷，清盤官會將其剩餘資產進行變賣，集團持

有的資產多數以建築成本計算，在市場上很大機會需大折讓變現，對債權人和股東來說均是雙失

的局面。

目前股價為０﹒２１８元（３０╱０７），雖然無法保證方案通過後會立即令股價上升，但

集團重組後的財務狀況轉好（因每年大約減少約２億元的債息成本），市場上新投資者會重新評

估其內在價值，投資者可在重組後伺機吸納。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有該公司債券權益

