【京城近觀】自媒體變身「電商＋實體店」的「一條」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》上個月，以短視頻起家的自媒體電商「一

條」在北京一條開出了第一家線下店，選址在南城的大興區，在來自瑞典的薈聚購物中心

（ＬＩＶＡＴ），以前大家會覺得大興區遠離市中心，但相信隨著今年９月大興國際機場正式啟

用，麗澤金融商務區的發展，這個感覺或將有所改變。



＊紙媒時代將必然終結＊



相對於和Ｍｕｊｉ有點類似的實體生活集合店「一條」，「一條」更廣為人知的是短視頻的

創作公司。「每日一條原創短視頻，每天講述一個動人的故事，每天精選人間美物，每天來和我

一起過美好的生活」是「一條」的宗旨。

「一條」來自上海，從老闆徐滬生的名字可以看出來，畢業於上海復旦大學哲學系的他，已

經走在「四十而立」的末端，在很多人眼中，不是一個適合出來創業搞新媒體的人。２０１４年

，一條合夥人張晴和一條創始人徐滬生還在《外灘畫報》供職，徐滬生當時任《外灘畫報》總編

，日子過得優哉悠哉，看稿量也不多，薪水還是上海灘最高的編輯之一。

改變徐滬生的是２０１３年底，他和《南方周末》的新媒體總監的一次長談，這次談話讓他

意識到紙媒時代將必然終結，視頻媒體、圖媒體才是未來的發展趨勢。徐滬生的應對方法是，毅

然轉身離開，從傳統體媒跨界到新媒體，專做精緻唯美的短視頻，闖出了一片新天地。以每天一

條的節奏，發布精美的生活類原創短視頻，做生活美學，要把人內心對美的追求激發出來。如今

的「一條」，用實力證明了做內容的力量有多強大。「一條」估值超過２億，目前有約３５００

萬粉絲，其中微信公眾號便有２０００萬，日均閱讀量２０００萬。



＊試水電商，自媒體發展縮影＊



「一條」的發展，可說是自媒體發展的縮影，不少大號都經歷過這個階段。２０１６年，在

新電商平台發展火紅火熱，微商遍地開花，每個人身邊總有幾個做微商的朋友。這個時候，「一

條」跟著跨界線上電商領域。雖然搶到了公眾號發展和短視頻行業的先機，頻頻推出爆款短視頻

，但「一條」也同樣遭遇內容變現困難的困境。「一條」決定轉型推線上電商，這對於專注做內

容的公司團隊來說，做電商的轉型有一定挑戰。匯聚的是品質最好的原創品牌、小眾品牌。不以

低價為最大賣點是「一條」產品的特色。「一條」的目標只做中產用戶：３０歲以上，中高收入

，對生活品質有更高的要求。自行拍攝售賣商品的故事，「一條」試過一周賣了６０部３萬多元

一部的中國發燒友做的音箱。試水電商領域取得不錯的成果。

２０１９年，微信公眾號來到發展的第七年，線上的流量愈來愈貴，線上獲客愈來愈難。小

記那些做微商的朋友，不少都回去做老本行。中尾部帳號大都舉步維艱，內容難做，想加入做新

媒體創業公司早就沒當初那麼容易。頭部大號看似風限風光，但是，也同樣面臨著盈利下滑，增

長乏力的挑戰。徐滬生帶領的「一條」實現再次轉型。從年開始，「一條」陸續在上海、南京、

濟南、北京、杭州開設了線下實體店，定位在生活集合店，進軍新零售領域。



＊「一條」實體店目標１００家＊



線上回歸線下，如今反轉過來，線下獲客的成本比線上低，有了大數據的支持，「一條」的

實體店根據線上的銷售數據，精選出幾千件熱賣的商品。實體店每件商品都有一個二維碼，可以

掃描看「一條」的過去做過的文字和短片介紹。除了賣生活日用品，「一條」實體店還賣咖啡和

圖書。「一條」的目標是：未來要開１００家店。

新零售是不是最終出路？內容、技術、渠道、人……舊的飛速遠去，新的迅猛到來。一條的

存在證明中國商業低估了審美的價值。商業模式不斷推陳出新，潮流一浪接一浪變換，電商＋實

體店的新一輪浪花正跳躍著翻滾而來，誰也不知道下一輪是甚麼。

