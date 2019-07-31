《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作。今日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。此為人行連續第七日不開
展逆回購操作。（ａｃ）
31/07/2019 09:20
【人行收水】人行逆回購七連停，單日零投放零回籠
《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作。今日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。此為人行連續第七日不開
展逆回購操作。（ａｃ）
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