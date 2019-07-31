【台灣選戰】大選臨近，報道指大陸明日起停發台灣自由行通行證

《經濟通通訊社３１日專訊》據台媒引述旅行商業同業公會指，業界傳聞大陸４７個開通台

灣自由行的省市，將與明日（８月１日）起暫停有關業務，停發台灣自由行通行證，報道形容這

將是大陸首度針對自由行使出限縮手段，過往則只是限制旅行團訪台。外界相信暫停自由行訪台

政策和明年台灣總統大選有關。

大陸多個經營訪台自由行業務的公司，亦在微博確認了有關通知。（ｅｙ）

