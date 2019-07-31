《經濟通通訊社３１日專訊》據中國文旅部政府門戶網站公布，「鑒於當前兩岸關係」，決
定自明日（８月１日）起暫停４７個城市大陸居民赴台個人遊試點，確認有關傳聞屬實。這將是
大陸首度針對訪台自由行使出限縮手段。
海峽兩岸旅游交流協會亦發出了有關公告。
台媒早前引述旅行商業同業公會指，停發台灣自由行通行證將是大陸首度針對自由行使出限
縮手段，過往則只是限制旅行團訪台。外界相信暫停自由行訪台政策和明年台灣總統大選有關。
（ｅｙ）
31/07/2019 14:21
【台灣選戰】中方確認大陸明起全面停台灣自由行，原因涉兩岸關係
《經濟通通訊社３１日專訊》據中國文旅部政府門戶網站公布，「鑒於當前兩岸關係」，決
定自明日（８月１日）起暫停４７個城市大陸居民赴台個人遊試點，確認有關傳聞屬實。這將是
大陸首度針對訪台自由行使出限縮手段。
海峽兩岸旅游交流協會亦發出了有關公告。
台媒早前引述旅行商業同業公會指，停發台灣自由行通行證將是大陸首度針對自由行使出限
縮手段，過往則只是限制旅行團訪台。外界相信暫停自由行訪台政策和明年台灣總統大選有關。
（ｅｙ）
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